به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ساروی پس از کسب مدال برنز و هفتمین مدال خود در مسابقات جهانی گفت: خدا را شکر در این مسابقات توانستم هفتمین مدال جهانی و المپیک خود را کسب کنم و سهم کوچکی در شادی مردم عزیز کشورمان داشته باشم.



کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به سطح بالای مسابقات تصریح کرد: مسابقات واقعاً از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و تمامی حریفان با آمادگی کامل و شناخت دقیق روی تشک آمده بودند. با این حال، خدا را هزاران مرتبه شکر می‌کنم که توانستیم برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی تیمی جهان را تکرار کنیم و پرچم ایران را بالا نگه داریم.



ساروی درباره مبارزه خود با حریف روس و حواشی داوری گفت: متأسفانه در کشتی با حریف روس، داوران به گونه‌ای عمل کردند که مشخص بود نمی‌خواهند ایران طلاهای بیشتری کسب کند و در مبارزه من را خیلی اذیت کردند. البته من آدمی نیستم که بخواهم همه‌چیز را گردن دیگران بیندازم؛ خودم هم اشتباهاتی داشتم و مقصر بخشی از ماجرا بودم. امیدوارم با تلاش بیشتر در سال آینده این شکست را جبران می‌کنم و خوش‌رنگ‌ترین مدال را برای کشورم به ارمغان می‌آورم.