به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از رهاسازی شش قطعه پرنده وحشی پس از تکمیل مراحل درمان، تیمار و بازپروری در زیستگاه‌های طبیعی مناطق تحت مدیریت استان تهران خبر داد.

وی با اشاره به گونه‌های رهاسازی‌شده اظهار کرد: این پرندگان شامل چهار سارگپه، یک شاه‌بوف و یک حواصیل خاکستری بودند که پس از انتقال به باغ پرندگان لویزان و دریافت خدمات تخصصی، توانایی لازم برای ادامه حیات در طبیعت را بازیابی کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه بخشی از این پرندگان در جریان برخورد با متخلفان و اقدامات حفاظتی کشف و ضبط شده بودند، افزود: تعدادی دیگر نیز با همکاری شهروندان دوستدار طبیعت به ادارات حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شدند.

عباس‌نژاد مشارکت مردم را در حفاظت از گونه‌های جانوری حائز اهمیت دانست و گفت: مسئولیت‌پذیری شهروندان در تحویل حیوانات آسیب‌دیده یا گونه‌هایی که در شرایط نامناسب نگهداری می‌شوند، نقش مؤثری در نجات حیات وحش و بازگشت آن‌ها به زیستگاه‌های طبیعی دارد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از تنوع زیستی، از شهروندان خواست از زنده‌گیری، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های حیات وحش خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده جانوران وحشی آسیب‌دیده یا گرفتار، موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای نجات، درمان و بازپروری آن‌ها انجام شود.