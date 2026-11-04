پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی روی خلیج فارس و سطح استان تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت، وزش بادهای شدید، بارش پراکنده باران، رگبار و رعدوبرق از پدیده‌های غالب جوی خواهد بود.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی پنج‌روزه، آسمان استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و افزایش ابر خواهد بود و در برخی مناطق، به‌ویژه نواحی شمالی، احتمال بارش خفیف و مه صبحگاهی وجود دارد.

مساعدی ادامه داد: از روز جمعه تا یکشنبه وضعیت جوی استان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و وزش باد شدید، بارش‌های پراکنده و گاهی رگبار و رعدوبرق در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: سرعت باد در روزهای شنبه و یکشنبه در برخی ساعات به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

هشدار نارنجی برای سواحل و فراساحل بوشهر

مساعدی با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۲۰ گفت: این هشدار از ظهر پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: وزش باد شدید تا بسیار شدید و تندبادهای لحظه‌ای با سرعت گاهی بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت، افزایش ارتفاع موج دریا به ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر و در برخی ساعات بیش از ۲۵۰ سانتی‌متر و همچنین بارش پراکنده باران و رعدوبرق از مخاطرات این سامانه است.

مساعدی با تأکید بر متلاطم بودن سواحل استان در این مدت، نسبت به اختلال در تردد شناورها، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، پاره‌شدن تورهای صیادی و خسارت به تأسیسات ساحلی هشدار داد.

وی توصیه کرد: از تردد دریایی به‌ویژه با شناورهای سبک، قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر خودداری شود و شنا نیز در این مناطق انجام نگیرد. همچنین فعالان دریایی باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی اتخاذ کنند.