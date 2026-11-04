دریافت 3 MB کد مطلب 7000085 https://mehrnews.com/x3dwvT ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷ کد مطلب 7000085 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷ از تهران تا شهرهای مختلف؛ طنین شعارهای ۱۳ آبان در سراسر ایران مراسم گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان با حضور مردم و دانشآموزان در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط دانشآموزان تبریزی از آرمانهای خود در ۱۳ آبان گفتند آیت الله جوادی آملی: شکست آمریکا و صهیونیستها دربرابر جبهه حق قطعی است گزارش مهر از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهر لاهیجان رازیانی: دشمن پس از ناکامی در جنگ، به دنبال ایجاد تفرقه میان مردم است «یومالله ۱۳ آبان» با صدای دانشآموز گرمساری برچسبها تهران ایران یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان یومالله 13آبان
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