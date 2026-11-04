به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر چهارشنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان طبس، با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان و نقش نسل نوجوان در تحولات کشور اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ هیبت آمریکا را در ایران و جهان شکست و امروز نیز نوجوان ایرانی در میدان جنگ اراده‌ها ثابت کرده است که می‌تواند در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری و رسانه‌ای نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به شعار «خونخواه و جان‌فدایی در لشکر زهراییم» در ایام پیش‌رو و تقارن این روزها با ایام فاطمیه افزود: امیدواریم در این ایام، حماسه فاطمی دیگری در تاریخ بشریت و ملت ایران رقم بخورد.

حجت الاسلام سالاری با اشاره به آیه شریفه «إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ» بیان کرد: اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ‌کس بر شما غلبه نخواهد کرد و امروز به فضل الهی، آنچه در جهان رقم می‌خورد، ترجمان همین منطق قرآنی است؛ مسیری که با قطب‌نمای ولایت و هدایت رهبر حکیم و عزیز دنبال می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه تسخیر لانه جاسوسی آغاز یک حرکت عملیاتی از سوی نسل انقلابی در سال ۱۳۵۸ بود، ادامه داد: امروز نوجوان ایرانی در جنگ اراده‌ها نشان داده است که همان روحیه همچنان در نسل جدید وجود دارد.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به موفقیت‌های علمی نوجوانان و جوانان ایرانی گفت: حضور در المپیادهای مختلف نجوم، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین و کسب افتخارات علمی، تنها بخشی از توانمندی‌های نسل جوان کشور است.

وی با اشاره به کسب ۵۱ مدال طلا،نقره و برنز در المپیادهای مختلف فیزیک و زیست و شیمی و هوش مصنوعی و موفقیت ورزشکاران ایرانی اظهار کرد: اینکه ایران سه سال پیاپی قهرمان المپیاد نجوم و اخترفیزیک می‌شود یا ورزشکارانی همچون امیرحسین زارع در میدان رقابت بدون دادنحتی یک امتیاز افتخارآفرینی می‌کنند، تنها موضوع کسب مدال طلا، نقره و برنز نیست؛ بلکه مسئله اصلی، اراده نوجوان و جوان ایرانی است.

حجت الاسلام سالاری مکی افزود: موضوع اصلی این است که زن و مرد ایرانی، جوان و نوجوان کشور اراده کرده‌اند که در برابر زیاده‌خواهی شیاطین عالم ایستادگی کنند و اجازه ندهند دشمنان بر سرنوشت و آینده این کشور مسلط شوند.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در پرورش نسل توانمند و مقاوم، تصریح کرد: پدران و مادرانی که فرزندان خود را با چنین روحیه‌ای تربیت می‌کنند، سرمایه‌های اصلی کشور هستند و خانواده‌های شهدای مدرسه میناب نمونه‌ای از این ایستادگی و تربیت انقلابی به شمار می‌روند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: برای ما تفاوتی ندارد که در اسرائیل نتانیاهو رأی بیاورد یا رقیبش و در آمریکا ترامپ یا فرد دیگری سر کار باشد؛ زیرا با رفتن یک نفر و آمدن نفر بعدی، ماهیت دشمنی تغییر نمی‌کند.

سالاری مکی با تأکید بر اینکه میدان اصلی امروز، جنگ اراده‌هاست، عنوان کرد: دشمن در گذشته با استعمار، اختلاف‌افکنی، تغییر حکومت‌ها و فشارهای مختلف تلاش می‌کرد به ملت‌ها القا کند که توان مدیریت منابع و سرنوشت خود را ندارند؛ اما ملت ایران ثابت کرده است که می‌تواند با تکیه بر توان داخلی در قله‌های علم، فناوری و مهارت قرار بگیرد.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در منطقه اظهار کرد: امروز به فضل الهی، مدیریت منطقی خلیج فارس و تنگه هرمز در دست ایرانیان است و ملت ایران عزت و اقتدار خود را به جهانیان اثبات کرده است.

وی افزود: به‌زودی و با همتی که مردم در کف خیابان و سنگر خیابان از خود نشان داده‌اند، شاهد خواهیم بود که ایران فاتح قلب‌های مردم جهان و آزادگان دنیا خواهد شد و شعار بین‌المللی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در گستره بیشتری طنین‌انداز می‌شود.