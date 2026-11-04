به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای آرد و نان شهرستان سمنان با اشاره به ضرورت تناسب سهمیه آرد با نیاز واقعی شهرستان، اظهار کرد: جمعیت شناور، حضور دانشجویان و شاغلان غیر بومی و افزایش جمعیت حاضر در برخی مقاطع سال، ایجاب می‌کند محاسبات مربوط به سرانه و سهمیه آرد مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جمعیت ثابت شهرستان معیار کاملی برای تعیین میزان نیاز به آرد نیست، افزود: سهمیه آرد باید با در نظر گرفتن شرایط دانشگاهی، جمعیت شناور و میزان واقعی مصرف نانوایی‌ها تعیین شود تا تأمین نان مورد نیاز شهروندان و سایر ساکنان شهرستان با مشکل مواجه نشود.

فرماندار سمنان با تأکید بر اهمیت نان در سبد غذایی خانوارها تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی، تأمین پایدار نان باکیفیت و دسترسی مناسب مردم به این کالای اساسی باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد.

صمیمیان همچنین بر ضرورت نظارت بر چرخه تأمین، نگهداری و توزیع آرد تأکید کرد و یادآور شد: با هرگونه فروش یا انتقال آرد به واحدهای غیرمجاز و خارج از ضوابط باید برخورد قانونی صورت گیرد و شفافیت در روند توزیع آرد و عملکرد کارخانه‌ها و نانوایی‌ها مورد توجه باشد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی در مدیریت کارخانه‌های آرد و تعیین تکلیف آردهای مکشوفه، خواستار تصمیم‌گیری مشترک فرمانداری و دستگاه‌های مسئول شد و افزود: تمام مراحل تأمین و توزیع آرد باید در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت کافی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌هایی درباره رعایت نشدن ساعات فعالیت برخی نانوایی‌ها، خواستار اطلاع‌رسانی شفاف ساعات پخت و نظارت جدی بر اجرای برنامه اعلام‌شده شد و افزود: شهروندان نباید هنگام مراجعه برای تهیه نان با تعطیلی یا فعالیت خارج از ساعت مقرر نانوایی‌ها مواجه شوند.

فرماندار سمنان آموزش و ارتقای مهارت نانوایان را از دیگر راهکارهای بهبود کیفیت نان عنوان کرد و خواستار بررسی زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی فنی برای فعالان این حوزه شد.

صمیمیان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه نان، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید موضوعات مطرح شده را در مهلت مقرر تعیین تکلیف کنند و بازرسی مستمر، شفافیت در توزیع آرد و برخورد با تخلفات را جدی بگیرند.