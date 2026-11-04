سردار احمد شفاهی، در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در گفنگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شریف و نجیب ایران اسلامی، به‌ویژه مردم سیستان و بلوچستان، همواره مردمی زمان‌شناس و دشمن‌شناس بوده‌اند و در مقاطع مختلف با تمام ظرفیت در صحنه حضور داشته‌اند.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، افزود: امسال مردم ایران با قوت، صلابت، هماهنگی و انسجام بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در میدان حاضر شده‌اند تا همبستگی خود را با رهبری، ملت ایران و نیروهای مدافع انقلاب اسلامی اعلام کنند و بار دیگر بر ایستادگی و اتحاد خود تأکید داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان پیام مهمی برای دنیا دارد، تصریح کرد: این حضورها بسیار مؤثر و حتی می‌تواند تعیین‌کننده و تمام‌کننده باشد.

شفاهی با اشاره به اقدامات آمریکا علیه ملت ایران در نزدیک به ۴۸ سال گذشته گفت: دشمن با تمام ظرفیت و توان خود در این سال‌ها علیه ملت شریف ایران و جهان اسلام اقدام کرده است، اما امیدواریم پیام روشن و جدی ملت ایران را دریافت کند و بداند که استفاده از هر ابزار و حربه‌ای نیز نمی‌تواند اراده این ملت را در هم بشکند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با حضور متحدانه و ایستادگی در صحنه، بار دیگر نشان می‌دهد که در مسیر آرمان‌ها و استقلال خود ثابت‌قدم است.