به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی، ظهر چهارشنبه در جمع شرکت‌کنندگان راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در ساوه، با اشاره به سه رویداد مهم و سرنوشت‌ساز این روز در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در جریان اعتراض به رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، سه واقعه تاریخی هستند که هر یک در شکل‌گیری و تثبیت مسیر انقلاب اسلامی نقش مهمی داشته‌اند.

وی با اشاره به تبعید امام خمینی(ره) در پی مخالفت با قانون کاپیتولاسیون افزود: اعتراض امام به قانونی که مصونیت قضایی اتباع آمریکایی را در ایران به رسمیت می‌شناخت، بیانگر مخالفت ایشان با نقض استقلال و حاکمیت ملی کشور بود و این واقعه در کنار مبارزات مردم، از نقاط مهم تاریخ مبارزه با استبداد و سلطه خارجی به شمار می‌رود.

مشایخی با یادآوری حوادث ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و شهادت دانش‌آموزان در جریان اعتراضات علیه رژیم پهلوی، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی تأکید کرد و گفت: انتقال تاریخ انقلاب به نسل جدید نباید صرفاً به بیان مناسبت‌ها محدود شود، بلکه نوجوانان و جوانان باید با زمینه‌های تاریخی، علل وقوع رویدادها و پیامدهای آن‌ها آشنا شوند تا بتوانند تحولات کشور را آگاهانه تحلیل کنند.

وی تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را سومین رویداد مهم این روز دانست و با اشاره به اسناد به‌دست‌آمده از سفارت سابق آمریکا، بر ضرورت بررسی دقیق اسناد تاریخی برای شناخت نقش این کشور در تحولات ایران تأکید کرد.

مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، مطالعه آثار مرتبط با تاریخ معاصر را از راهکارهای مؤثر در ارتقای شناخت تاریخی نسل جوان برشمرد و از کتاب‌های «ایستگاه خیابان روزولت»، «روح‌الله» و «امپراتوری جنون» به‌عنوان نمونه‌هایی در این زمینه نام برد.

وی افزود: معلمان، استادان دانشگاه، روحانیون و فعالان فرهنگی با معرفی منابع معتبر و ترغیب دانش‌آموزان و دانشجویان به مطالعه و پژوهش می‌توانند زمینه شناخت عمیق‌تر تاریخ انقلاب اسلامی و روابط ایران با قدرت‌های خارجی را فراهم کنند.

مشایخی با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخی ایران در چند قرن گذشته، شناخت تجربه‌های کشور در مواجهه با جنگ‌ها و مداخلات خارجی را ضروری دانست و اظهار کرد: بررسی تاریخ نشان می‌دهد حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و برخورداری از توان دفاعی، از مؤلفه‌های اساسی بقای هر کشور است و شناخت گذشته می‌تواند درک نسل امروز را از اهمیت استقلال و تقویت ظرفیت‌های داخلی افزایش دهد.

وی با بیان اینکه استقلال را نمی‌توان صرفاً در برخورداری از مرز، پرچم و ساختار رسمی کشور خلاصه کرد، تصریح کرد: استقلال واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که یک ملت بتواند بدون تبعیت از اراده قدرت‌های خارجی درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و دفاعی بر توانمندی‌های خود تکیه کند.

این فعال فرهنگی، دو شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را بیانگر آرمان‌های انقلاب در عرصه داخلی و سیاست خارجی دانست و گفت: این شعارها بر حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خود و پرهیز از قرار گرفتن تحت سلطه قدرت‌های بزرگ تأکید دارند و حفظ چنین استقلالی مستلزم تقویت توانمندی‌های ملی، افزایش خودباوری و پذیرش مسئولیت‌های ناشی از انتخاب مسیر مستقل است.

مشایخی با اشاره به مداخلات آمریکا در کشورهای مختلف و حمایت این کشور از برخی جنگ‌ها و اقدامات نظامی، بر ضرورت شناخت پیشینه سیاست‌های آمریکا و بررسی پیامدهای آن برای ملت‌ها، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، تأکید کرد و افزود: شعارهای ضد استکباری باید با شناخت تاریخی و آگاهی از مصادیق سلطه‌طلبی و مداخله در امور کشورها برای نسل جوان تبیین شوند.

وی جنگ‌افروزی، تبعیض نژادی، زندان‌های خارج از چارچوب‌های متعارف قضایی، تحریم‌ها و مداخلات سیاسی و نظامی آمریکا را از جمله موضوعات قابل بررسی در نقد سیاست خارجی این کشور دانست و اظهار کرد: آگاهی‌بخشی درباره این مسائل می‌تواند به درک بهتر زمینه‌های شکل‌گیری گفتمان ضد استکباری در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

مشایخی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مسئله فلسطین، بر ضرورت توجه به پیامدهای انسانی جنگ و حمایت از غیرنظامیان تأکید کرد و گفت: محکومیت کشتار مردم بی‌گناه و مخالفت با اشغالگری و تجاوز باید از محورهای اصلی تحلیل رویدادهای منطقه‌ای باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را از عوامل مهم پایداری کشور دانست و اظهار کرد: ارتباط میان مردم و رهبری، در کنار مشارکت عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از مؤلفه‌های مهم عبور کشور از بحران‌هاست. استمرار این پیوند نیز مستلزم حفظ اعتماد عمومی، توجه به مطالبات مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت آگاهانه نسل‌های مختلف در تعیین سرنوشت کشور است.

مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با تأکید بر اینکه حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی باید با تلاش برای پیشرفت کشور همراه باشد، افزود: مقابله با زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی نباید جایگزین تلاش برای توسعه علمی، تولید، نوآوری و حل مسائل داخلی شود؛ چراکه کشور برای دستیابی به جایگاه شایسته خود به نسلی آگاه، متخصص، خلاق و مسئولیت‌پذیر نیاز دارد.

وی جهاد علمی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی را از الزامات پیشرفت ایران برشمرد و گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان باید علاوه بر شناخت تاریخ و تحولات سیاسی، برای ایفای نقش مؤثر در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی آماده شوند.

مشایخی با اشاره به آرمان عدالت جهانی و اعتقاد به ظهور حضرت مهدی(عج)، بر ضرورت حفظ استقلال، تقویت توانمندی‌های داخلی، افزایش آگاهی تاریخی و تربیت نسلی آگاه و متعهد به مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و این مؤلفه‌ها را از الزامات حرکت کشور در مسیر پیشرفت و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در ساوه از میدان امام خمینی(ره) آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر خیابان شریعتی، در میدان معلم و محل المان غدیر اجتماع کردند. حاضران در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، مخالفت خود را با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

این مراسم همزمان در شهرهای نوبران، غرق‌آباد و آوه و همچنین شماری از روستاهای شهرستان ساوه نیز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.