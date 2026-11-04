به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی سپیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و معلم، به‌ویژه شهدای میناب، اظهار کرد: دشمن در سال ۱۴۰۴ با کشتار ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم عزیز در میناب، خوی کودک‌کشی و علم‌ستیزی خود را آشکار کرد و هم‌زمان با به شهادت رساندن رهبر عزیزمان، ده‌ها دانشمند و فرمانده بزرگ جنایت‌های خود را ادامه داد.



وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و هم‌زمانی آن با یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: اگرچه سگ زرد برادر شغال است، شکست جمهوری‌خواهان در آمریکا از دموکرات‌ها نبود، بلکه شکستی برای آمریکا در برابر ایران به شمار می‌رود. ترامپ پیش‌تر گفته بود که چین، روسیه و ایران باعث شکست او و ناکامی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند و امروز نیز آثار همان واقعیت قابل مشاهده است. خون پاک شهدا هر روز بر اقتدار ایران خواهد افزود.



منادی سپیدان با اشاره به توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور تصریح کرد: به‌عنوان معلمی با ۴۱ سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران، ۱۴ سال سابقه مسئولیت در دانشگاه‌های مختلف و همچنین مسئولیت کمیسیون آموزش مجلس، با اطلاع دقیق از وضعیت علمی کشور تأکید می‌کنم که ایران در کنار قدرت نیروهای مسلح، از ظرفیت علمی و فناورانه کم‌نظیری برخوردار است.



وی افزود: ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان و هزاران شرکت فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های کشور، بیش از ۵۰ هزار محصول جدید تولید می‌کنند و حدود سه هزار محصول از مجموع ۱۰ هزار محصول تحریمی نیز در داخل کشور ساخته می‌شود.



رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به دستاوردهای دانشمندان و شرکت‌های فناور ایرانی بیان کرد: این شیرمردان و شیرزنان عرصه علم و فناوری در کنار سایر صنایع کشور، به دستاوردهایی رسیده‌اند که موجب شگفتی و افتخار هر ایرانی است و امید را در دل مردم زنده می‌کند.



منادی سپیدان در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام میان دولت و مجلس اظهار کرد: نتیجه این انسجام را در نقش‌آفرینی رئیس مجلس شورای اسلامی در مذاکرات سرنوشت‌ساز ایران با دشمن مشاهده کردیم که به توافق چهارماده‌ای نسبتاً خوبی منجر شد، اما دشمن بار دیگر به آن خیانت کرد. امروز با مدیریت رئیس مجلس، توپ در زمین دشمن قرار دارد و به‌زودی خواهند دید که هرگونه اقدام علیه ایران با پاسخ ملت و کشور قدرتمند ما روبه‌رو خواهد شد.



وی خطاب به ملت ایران، مسئولان، خواص و نمایندگان مجلس تأکید کرد: باید با تمام توان، وحدت خود را حفظ کنیم و از تضعیف آن بپرهیزیم. کسانی که مجلس را تضعیف می‌کنند باید بدانند که این مجلس یکی از بهره‌ورترین مجالس پس از انقلاب است و نباید در حق آن بی‌انصافی کرد.



رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: اگر قرار باشد به عملکرد مجلس نمره‌ای داده شود، من به‌عنوان معلمی با ۴۱ سال سابقه، خود را شایسته‌تر از افرادی می‌دانم که به مجلس نمره صفر می‌دهند. خروجی عملکرد این مجلس، اعتماد ملت و رهبری به رئیس‌جمهور و همچنین انتخاب رئیس مجلس به‌عنوان مسئول هدایت مذاکرات ایران با استکبار جهانی بوده است.



منادی سپیدان با بیان اینکه با ادامه شرایط فعلی و جنگ‌افروزی مخالف است، گفت: حتی یک ساعت زودتر پایان یافتن جنگ، به نفع ایران و جهان خواهد بود؛ هرچند امروز میدان در اختیار ایران قدرتمند است.



وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان، برگزیدگان جوایز بین‌المللی، مدال‌آوران المپیادها و ورزشکاران، این پیام را دقیق و عالمانه دانست و اظهار کرد: در تعریف جدیدی که ایشان از الگوی فداکاری ارائه کردند، دهقان فداکار و افرادی که برای نجات دیگران از خودگذشتگی می‌کنند، در زمره نخبگان قرار می‌گیرند. مردمی که در میدان‌های شهرهای ایران حضور پیدا کرده و پرچمدار ایران عزیز شده‌اند نیز از مصادیق این الگو هستند.



رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به حضور شبانه مردم در میادین کشور افزود: این مردم به مدت ۲۵۰ شب پرچم اقتدار ایران را در میدان‌ها برافراشته نگه داشتند. بنده نیز افتخار حضور در بسیاری از این تجمعات را داشتم و از نزدیک شاهد روحیه و افتخارآفرینی مردم بودم.