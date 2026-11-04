به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی‌نسب ظهر چهارشنبه به همراه اعضای هیأت عامل این سازمان با حضور در بندر نوشهر، از بخش‌های عملیاتی و زیرساختی این بندر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود قرار گرفت.

شکیبی‌نسب با بازدید از پروژه راه دسترسی اختصاصی و مستقیم بندر نوشهر، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات آسفالت‌ریزی نهایی و آماده‌سازی این مسیر برای بهره‌برداری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر در ساماندهی تردد کامیون‌ها و تریلرهای باری اظهار کرد: راه دسترسی مستقیم بندر می‌تواند با هدایت تردد خودروهای سنگین به خارج از محدوده شهری، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و ایجاد آرامش برای شهروندان نوشهری داشته باشد.

پروژه راه دسترسی مستقیم بندر نوشهر از طرح‌های زیرساختی مهم این شهرستان به شمار می‌رود که عملیات اجرایی آن حدود هفت سال پیش در مسیری به طول بیش از دو کیلومتر و طی سه مرحله بر روی رودخانه ماشلک آغاز شد.

این مسیر با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان بندر نوشهر و بندر خشک واقع در حاشیه کمربندی، تسهیل و تسریع در جابه‌جایی کالا، کاهش ترافیک شهری، ساماندهی تردد ناوگان حمل‌ونقل سنگین و فراهم‌سازی زمینه رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه در دست اجراست.

در این بازدید، روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در اسکله شرقی بندر نوشهر، وضعیت تجهیزات و امکانات عملیاتی، نحوه ارائه خدمات بندری و ظرفیت‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بندر نوشهر با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی، بهسازی زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری تجهیزات و تقویت جایگاه این بندر در زنجیره حمل‌ونقل و تجارت دریایی کشور ارزیابی شد.