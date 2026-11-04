به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در قم، با اشاره به حضور نسل‌های مختلف در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز شاهد حضور دانش‌آموزان دهه نودی، جوانان دهه هشتادی، دانشجویان و نسل‌های پیشین انقلاب هستیم که هر کدام با مسئولیت‌پذیری و احساس تکلیف در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به تداوم مسیر مبارزه و مقاومت در نسل‌های مختلف افزود: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان از ارتفاعات و مواضع عملیاتی در برابر دشمن ایستادگی می‌کردند، امروز نیز نسل جوان در میدان‌های مختلف حضور دارد و پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشته است.

راوی دفاع مقدس با اشاره به حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در راهپیمایی ۱۳ آبان تصریح کرد: امروز شاهدیم که نوجوانان دهه نودی نیز با درک شرایط کشور و شناخت مسئولیت‌های خود به میدان آمده‌اند و این حضور نشان‌دهنده انتقال پرچم انقلاب از نسلی به نسل دیگر است.

یکتا با یادآوری نقش‌آفرینی نوجوانان شهید دوران دفاع مقدس از جمله بهنام محمدی و مهرداد عزیزاللهی بیان کرد: امروز نیز جوانان و نوجوانانی در صحنه حضور دارند که می‌خواهند پرچم را به دست بگیرند و مسیر پرافتخار نسل‌های گذشته را ادامه دهند.

وی با اشاره به تجربه سفر اخیر خود به لبنان گفت: در جریان این سفر، یکی از پرسش‌هایی که مردم لبنان مطرح می‌کردند درباره وضعیت مردم ایران و شرایط حضور آنان در صحنه بود و این موضوع نشان می‌دهد که تحولات ایران و ایستادگی مردم کشورمان در منطقه مورد توجه قرار دارد.

نسل جدید مسئولیت ادامه مسیر مقاومت را بر عهده دارد

راوی دفاع مقدس با اشاره به حضور گروه‌های مقاومت در منطقه اظهار کرد: امروز حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و حشدالشعبی عراق در صحنه حضور دارند و جریان مقاومت همچنان مسیر مقابله با دشمنان را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید درباره آینده حضور آمریکا در منطقه افزود: بر اساس این موضع‌گیری، آمریکا دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید از منطقه اخراج شود یا در قعر خلیج فارس قرار بگیرد.

یکتا با تأکید بر اینکه نسل جدید خود را ادامه‌دهنده راه شهدای انقلاب و مقاومت می‌داند، گفت: امروز نسلی را می‌بینیم که با انگیزه خون‌خواهی رهبر شهید، پرچم و علم را به دست گرفته و برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام آمادگی می‌کند.

وی با اشاره به سخنان و پیش‌بینی‌های رهبر شهید درباره آینده منطقه تصریح کرد: ایشان از آزاد شدن سوریه به دست جوانان این کشور، اخراج آمریکا از منطقه، زوال رژیم صهیونیستی و نقش‌آفرینی بسیجیان ایران در پایان دادن به کار اسرائیل سخن گفته بودند و همچنین وعده داده بودند که جوانان به‌زودی در بیت‌المقدس نماز خواهند خواند.

دانش‌آموزان باید در میدان علم و خودسازی پیشگام باشند

راوی دفاع مقدس با اشاره به مسئولیت‌های دانش‌آموزان و دانشجویان در شرایط کنونی اظهار کرد: مأموریت نسل امروز تنها به حضور در اجتماعات و راهپیمایی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه دانش‌آموزان باید در کنار جبهه علمی، تخصصی و دانشی، به خودسازی و تقویت بنیه معنوی خود نیز توجه داشته باشند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه دانش‌آموزان قمی افزود: حضور در کنار علما و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و معنوی حوزه علمیه و حرم کریمه اهل‌بیت(س)، مسئولیت خودسازی و علمداری را برای دانش‌آموزان این شهر پررنگ‌تر می‌کند.

یکتا با اشاره به تجربه نسل دوران دفاع مقدس بیان کرد: روزگاری رزمندگان در شلمچه و عملیات کربلای پنج در جبهه حضور داشتند و میدان جنگ برای آنان به دانشگاهی برای رشد و تربیت تبدیل شده بود، اما امروز شرایط متفاوت است و مدرسه و دانشگاه می‌توانند به میدان جهاد علمی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که نسل گذشته در میدان دفاع مقدس مسئولیت خود را انجام داد، نسل امروز نیز باید در محیط آموزشی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد و در مسیر پیشرفت کشور و مقابله با تهدیدها و جنگ نرم از توانایی‌های خود استفاده کند.

راوی دفاع مقدس با اشاره به ضرورت مقابله با شبهات در فضای مجازی گفت: امروز یکی از وظایف جوانان این است که در شبکه‌های اجتماعی حضور مؤثر داشته باشند، به شبهات پاسخ دهند و اجازه ندهند فضای فکری و اعتقادی جامعه در برابر هجمه‌های دشمن آسیب ببیند.

جوانان باید دست هم‌نسلان خود را در مسیر معنویت بگیرند

یکتا با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های تربیتی و اجتماعی دانش‌آموزان اظهار کرد: دست گرفتن دوستان و هدایت آنان به سمت امام زمان(عج)، یارگیری برای حضرت، حل مسائل مردم و همراهی با جامعه از جمله مسئولیت‌هایی است که نسل جوان باید در زندگی روزمره خود دنبال کند.

وی افزود: حضور در کلاس درس، تلاش برای کسب علم، کمک به دیگران و ایستادگی در برابر شبهات، همگی می‌تواند بخشی از مسئولیت اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان در شرایط امروز باشد.

راوی دفاع مقدس با اشاره به نقش معنویت و هدایت الهی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی بیان کرد: آنچه در ۱۵ خرداد، ۱۳ آبان، ۲۲ بهمن و دیگر روزهای سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی رقم خورده، در مسیر اراده الهی بوده و امروز نیز باید این حرکت با اتکا به عنایت امام زمان(عج) ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به پیوند عاطفی و اعتقادی مردم با نظام اسلامی تصریح کرد: امروز شاهدیم که نسل‌های مختلف با وجود تفاوت‌های سنی و شرایط اجتماعی، با انگیزه و علاقه در صحنه حضور پیدا می‌کنند و این همراهی را باید از عنایات الهی و توجه امام عصر(عج) دانست.

قم همواره در تحولات انقلاب نقش علمداری داشته است

یکتا با اشاره به جایگاه تاریخی و انقلابی قم گفت: این شهر همواره در تحولات مهم انقلاب اسلامی پیشگام بوده و در مقاطع حساس، نقش علمداری، میدان‌داری و خط‌شکنی داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال مسئولیت‌های انقلابی به نسل جدید افزود: امروز باید میدان را به جوانان دهه هشتادی و نسل‌های پس از آنان سپرد تا با حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را ادامه دهند.

راوی دفاع مقدس با اشاره به مأموریت نسل امروز در قبال خون شهدا خاطرنشان کرد: مسئولیت کنونی، خون‌خواهی رهبر شهید و ادامه راه آرمان‌هایی است که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند و این مسیر باید با آمادگی، هوشیاری و حضور مؤثر نسل جوان دنبال شود.

وی با یادآوری مواضع رهبر شهید درباره آینده تحولات منطقه و سرنوشت آمریکا اظهار کرد: ایشان با اشاره به سرنوشت فرعون، تأکید کرده بودند که ترامپ نیز همچون فرعون در نهایت غرق خواهد شد و این وعده‌ها در مسیر تحقق اراده الهی و پیروزی جبهه حق قابل ارزیابی است.

یکتا در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و ظهور امام عصر(عج) تأکید کرد: مأموریت نسل جان‌فدای ولایت، تنها پاسداری از دستاوردهای گذشته نیست، بلکه باید با خودسازی، علم‌آموزی، حضور اجتماعی و تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی، زمینه‌های لازم برای آماده‌سازی عالم در مسیر ظهور امام زمان(عج) را فراهم کند.