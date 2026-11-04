به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام مشهود عینلو، ظهر چهارشنبه در آیین راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان شهرستان زرندیه با اشاره به جایگاه تاریخی این روز اظهار کرد: ۱۳ آبان به نمادی ماندگار از استقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی، بصیرت و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران تبدیل شده است.

وی با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور افزود: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند و آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و با برخورداری از ایمان راسخ، خودباوری، آگاهی و دانش‌اندوزی می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت علمی، فرهنگی و تمدنی کشور باشند و پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشته نگه دارند.

امام جمعه زرندیه با اشاره به جایگاه شهدای دانش‌آموز در تاریخ انقلاب اسلامی بیان کرد: خون پاک ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز، مسئولیت نسل امروز را در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی سنگین‌تر کرده است و دانش‌آموزان باید با تداوم راه این شهدا، در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی گام بردارند.

عینلو حضور آگاهانه و پرشور مردم در صحنه‌های ملی و انقلابی را جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب دانست و گفت: حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، نشان‌دهنده زنده بودن روحیه انقلابی و پایبندی به ارزش‌های نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: ملت ایران در طول ۴۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که در برابر زیاده‌خواهی دشمنان و توطئه‌های آنان، با اتکا به ایمان الهی، حفظ وحدت و انسجام ملی، افزایش بصیرت و آگاهی و دفاع از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، استوار و مقاوم ایستاده است و در مسیر صیانت از آرمان‌های انقلاب تا پای جان ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه زرندیه با اشاره به مفهوم شعار «مرگ بر آمریکا» تصریح کرد: این شعار به معنای مخالفت با سلطه‌گری، تجاوزگری و دست‌اندازی به حقوق ملت‌هاست و تا زمانی که آمریکا به شرارت، دخالت و اقدامات خصمانه خود ادامه دهد، این شعار از زبان ملت ایران نخواهد افتاد.

وی یکی از اهداف اصلی دشمنان را دور کردن مردم از عرصه جهاد و مقاومت عنوان کرد و افزود: حفظ آگاهی و بصیرت عمومی و حضور مؤثر مردم در صحنه، از ضرورت‌های مقابله با توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود. ملت ایران همواره در صحنه حضور دارد و تا پای جان از نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و رهبری حمایت خواهد کرد.

عینلو اظهارکرد: وحدت و انسجام ملی، بصیرت و آگاهی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، از مؤلفه‌های اساسی ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم همزمان با راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان زرندیه برگزار شد.