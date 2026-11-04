به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در سنندج اظهار کرد: در مدت ۱۴ ماه فعالیت مدیرکل سابق، اقدامات قابل قبولی در استان انجام شده و از عملکرد وی رضایت داریم.

وی ضمن تبریک انتصاب آرمان وطن‌دوست به‌عنوان مدیرکل جدید این مجموعه افزود: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان شتاب بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی با اشاره به اصلاح ساختار این وزارتخانه در دولت جدید بیان کرد: افزایش پست‌های سازمانی، ایجاد نمایندگی در شهرستان‌های فاقد ساختار اداری و تکمیل ساختمان‌ها و تجهیز ادارات استانی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

ندایی افزود: همچنین برنامه عملیاتی پنج‌ساله متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای هر استان تدوین شده تا حمایت‌ها و اعتبارات بر اساس نیازهای واقعی توزیع شود.

کردستان از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری برخوردار است

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و مرزی کردستان گفت: این استان با برخورداری از آثار تاریخی در دوره‌های مختلف، طبیعت متنوع، صنایع‌دستی و موقعیت مرزی، قابلیت بالایی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی دارد.

معاون وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: کردستان در اولویت حمایت‌های وزارتخانه قرار دارد و تلاش می‌کنیم با افزایش حمایت‌های ملی، بخشی از نیازهای زیرساختی این استان را برطرف کنیم.

ندایی با اشاره به ضرورت تقویت منابع مالی حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، این حوزه از ظرفیت‌های اعتباری و تسهیلاتی مستقل برخوردار شده و استان‌هایی که قابلیت بیشتری برای جذب منابع دارند، در اولویت حمایت قرار می‌گیرند.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری را نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی دانست و افزود: توسعه گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کردستان باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی همچنین بر ضرورت ایجاد و تقویت بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در مرزهای استان تأکید کرد و گفت: موقعیت مرزی کردستان فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری و صادرات محصولات صنایع‌دستی فراهم کرده است.

ندایی در پایان خواستار همکاری همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی کردستان شد.