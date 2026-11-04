به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار پس از جنگ رمضان اظهار کرد: کمیسیون تعزیرات از زمان جنگ به‌صورت هفتگی برگزار شده و هدف از این جلسات، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از بروز مشکل در تأمین کالاهای اساسی است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های نظارتی افزود: انتظار داریم سایر دستگاه‌ها نیز پای کار باشند و در کنار تعزیرات برای حفظ آرامش بازار و تأمین کالاهای اساسی همکاری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با بیان اینکه روزانه پنج تیم گشت مشترک با حضور دستگاه‌های مختلف در بجنورد فعالیت می‌کنند، گفت: نظارت بر بازار به‌صورت مستمر در حال انجام است.

کفاش همچنین از برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی نظارت بر میدان میوه و تره‌بار بجنورد خبر داد و تصریح کرد: قرار است سامانه‌های هوشمندی راه‌اندازی شود تا ورود و خروج کالا در میدان بار به‌صورت دقیق ثبت و رصد شود.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی میدان بار بجنورد بیان کرد: در حال حاضر ۱۷ واحد صنفی در این میدان فعالیت دارند که فاقد پروانه کسب هستند.

وی درباره نظارت بر نانوایی‌ها نیز گفت: بررسی و رسیدگی به وضعیت نانوایی‌ها به‌طور کامل از طریق سامانه نانینو انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با اشاره به عملکرد این مجموعه در ایام جنگ رمضان اظهار کرد: در این مدت یک‌هزار و ۶۹۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که منجر به صدور ۳۶۹ میلیارد ریال جریمه شد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

کفاش با بیان اینکه در هفت ماه اخیر نیز بیش از یک‌هزار میلیارد ریال جریمه برای متخلفان صنفی تعیین شده است، افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم ارائه فاکتور را از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در بازار عنوان کرد و بر تداوم نظارت‌ها و برخورد با متخلفان تأکید کرد.