به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره این رویداد ادبی با محوریت موضوعاتی همچون زندگی مردم جنوب در سایه جنگ، شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، قتل‌عام در ناو دنا و خلیج فارس در آتش جنگ برگزار شد.

بر اساس فراخوان جشنواره، آثار ارسالی از نظر موضوعی با اقلیم جنوب کشور شامل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، منطقه چابهار، جزایر کیش و قشم و دیگر جزایر خلیج فارس ارتباط داشتند. همچنین سقف تعداد کلمات هر داستان سه هزار کلمه تعیین شده بود.

در این نشست، نامزدهای بخش اصلی چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب معرفی شدند. بر این اساس، سروش غلامی از شهرکرد، ابوالفضل نیکوبیان‌کاردان از قم، سمیه حسینی‌رجبی از شیراز، محمدحسین اکبری از کرمانشاه، یوسف علی‌پور از لامرد فارس و نگار تشکری از مشهد به‌عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند که در نهایت سه نفر از میان آنان به‌عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.

همچنین در بخش ویژه جشنواره با موضوع مدرسه میناب، امیرحسین روح‌نیا از نیشابور، محبوبه صدیقیان از قم و عباس پیرزاده بیرانوند از خرم‌آباد به‌عنوان سه نویسنده شایسته تقدیر معرفی شدند.

در اختتامیه این جشنواره که آذرماه برگزار خواهد شد، سه نویسنده دیگر نیز در این بخش به عنوان شایسته تقدیر اعلام خواهند شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در بخش ویژه مدرسه میناب، سه نویسنده برگزیده علاوه بر دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره، هر یک جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی دریافت خواهند کرد.

داوری آثار این دوره را رضا بایرامی، مجید قیصری و قاسمعلی فراست بر عهده داشتند و ابراهیم حسن‌بیگی دبیر چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب بود.