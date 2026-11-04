به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنانی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: ۱۳ آبان امسال صحنه اخراج آمریکا از خلیج فارس است و امروز شاهد فرار و آوارگی آمریکایی‌ها در منطقه هستیم.

وی افزود: آمریکا امروز در منطقه به کشوری آواره تبدیل شده و ما ۱۳ آبانی را گرامی می‌داریم که به گفته وی، آمریکا از منطقه خارج شده و روند افول و شکست‌های آن همچنان ادامه دارد.

مشاور فرمانده کل سپاه خطاب به مردم هرمزگان تصریح کرد: شما مردم بزرگ هرمزگان این روزها صدای اقتدار و عزت ایران را می‌شنوید و شاهد هستید که توانمندی‌های دشمن چگونه به چالش کشیده شده و قدرت ادعایی آنان فرو می‌ریزد.

مقدم‌فر با انتقاد از عملکرد رسانه‌ای آمریکا گفت: آمریکا امروز به بزرگ‌ترین سانسورچی تبدیل شده و رسانه‌ها را برای جلوگیری از انتشار اخبار شکست‌ها و ناکامی‌های خود تهدید و تنبیه می‌کند.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها برای مهار فشارهای نفتی نیز به اقداماتی روی آورده‌اند که نشان‌دهنده وضعیت دشوار آنان است؛ به‌گونه‌ای که شبانه به قاچاق نفت متوسل شده‌اند.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال تفاوت‌های اساسی با سال‌های گذشته دارد، عنوان کرد: امسال در حالی این روز تاریخی را گرامی می‌داریم که جای خالی اماممان احساس می‌شود و پس از دو جنگ، شاهد شکست دشمن و شکل‌گیری تحولاتی هستیم که می‌توان آن را انقلاب چهارم نامید.

وی این تحول را آغاز فروپاشی امپراتوری آمریکا و سقوط آنچه «آپارتاید اسرائیل» خواند، توصیف کرد و افزود: نفرت جهانی از ترامپ و نتانیاهو به‌شدت افزایش یافته و سیاست‌های آنان حتی در عرصه انتخابات نیز با شکست مواجه شده است.

مقدم‌فر با اشاره به تحولات انتخاباتی آمریکا مدعی شد: نتیجه انتخابات اخیر این کشور صرفاً شکست یک حزب در برابر حزب دیگر نبود، بلکه به‌منزله همه‌پرسی بزرگی علیه اندیشه و سیاست‌های ترامپ بود و ایران در شکل‌گیری این شکست نقش کلیدی داشته است.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قدرت پوشالی دشمن فرو ریخته و حیثیت نظامی آنان به‌شدت آسیب دیده است؛ شکار ۵۶ پهپاد فوق‌پیشرفته دشمن یکی از نشانه‌های این واقعیت است.

مشاور فرمانده کل سپاه تأکید کرد: آمریکایی‌ها بهتر از هر کسی از میزان آسیب‌پذیری، شکست‌ها و روند افول قدرت خود آگاه هستند.

مقدم‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به هرگونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر دشمن بار دیگر جرئت آغاز جنگی را داشته باشد، با الگوهای جدیدی به مقابله با آن خواهیم پرداخت.

وی تصریح کرد: پاسخ‌های ما دیگر متناظر و متناسب نخواهد بود و فراتر از نقطه حمله، فارغ از زمان و مکان، دارایی‌های آنان را به آتش خواهیم کشید.

مشاور فرمانده کل سپاه همچنین هشدار داد: اگر این بار فرماندهان و رهبران ما را هدف قرار دهند، منتظر هلاکت فرماندهان و رهبران خود باشند.

وی در پایان تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام نظامی جدید، رویکردی متفاوت در پیش خواهد گرفت.

مقدم فر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب، تاکید کرد: خون پاک و مطهر این عزیزان، آمریکا را به خفت خواهد کشید و اراده خدا بر این قرار گرفته که همچون دشت مهیار اصفهان نصرت الهی خواهد رسید و ایران در علم و تعالی و پیشرفت خواهد رسید و ایران قدرت چهارم نوظهوری خواهد بود که معادلات را تغییر خواهد داد.