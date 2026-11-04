به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح چهارشنبه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در سمنان، بر تداوم مسیر مقاومت و ضرورت حفظ همبستگی ملی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

وی به همراه جمعی از اعضای شورای معاونان و کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی استان، همگام با مردم و دانش‌آموزان در این راهپیمایی حضور یافت و این حضور را نشانه پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با شهیدان دانست.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به شعار امسال مراسم ۱۳ آبان با عنوان «میثاق با شهیدان و نبرد با استکبار» اظهار کرد: حضور پرشور و آگاهانه مردم در این مراسم بیانگر هوشیاری، بصیرت و اراده مستحکم ملت ایران در صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

اکبری با محکوم کردن اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب، مردم بی‌دفاع، کودکان، دانشمندان، معلمان و دانش‌آموزان، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد، و حمله به مراکز علمی و آموزشی، نشان‌دهنده ماهیت جنایتکارانه دشمنان است و ملت ایران این جنایات را فراموش نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه مجازات عاملان و آمران این جنایات مطالبه ملت ایران است، تصریح کرد: پیگیری این مطالبه در کنار حفظ هوشیاری، وحدت و انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین اتحاد و همبستگی ملی را از ضرورت های اساسی شرایط کنونی کشور برشمرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از رهبری، اجازه نخواهند داد دشمنان با ایجاد تفرقه و تضعیف اقتدار ملی به اهداف خود دست پیدا کنند.

اکبری با اشاره به استمرار حضور مردم در تجمعات شب‌های اقتدار طی ماه‌های اخیر نیز خاطرنشان کرد: دشمنان در محاسبات خود بارها اراده و روحیه مقاومت ملت ایران را نادیده گرفته‌اند، در حالی که حضور مستمر و آگاهانه مردم در صحنه، جلوه‌ای از عزم آنان برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را تجدید عهد با شهیدان و اعلام پایبندی به استقلال و عزت کشور دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان نیز همگام با مردم، در مسیر صیانت از حقوق ملت، حفظ امنیت و پاسداری از ارزش‌های نظام اسلامی به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.