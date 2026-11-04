به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم قاصدی روز چهارشنبه با اعلام آغاز ثبت‌نام اولیه طرح تعویض رایگان مخازن CNG تاکسی‌ها اظهار کرد: مالکان تاکسی‌هایی که اعتبار مخازن گاز خودروی آن‌ها به پایان رسیده و نیازمند تعویض مخزن هستند، می‌توانند برای انجام اقدامات اولیه و تشکیل پرونده به حوزه معاونت حمل‌ونقل مسافر مراجعه کنند.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای ایمنی ناوگان تاکسیرانی و حمایت از رانندگان و مالکان تاکسی‌ها انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دریافت کرایه اضافی از سوی برخی تاکسیرانان، بر ضرورت رعایت نرخ‌های مصوب کرایه مسیرها تأکید کرد و گفت: نرخ‌های تعیین‌شده علاوه بر چاپ در قالب دفترچه و تحویل به تاکسیرانان و درج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان، در تابلوهای میادین سطح شهر نیز نصب شده است و تمامی تاکسیرانان موظف به رعایت این نرخ‌ها هستند.

معاون حمل‌ونقل مسافر شهرداری تبریز با بیان اینکه گشت‌های نظارتی و انتظامی به‌صورت مستمر بر عملکرد تاکسیرانان نظارت می‌کنند، ادامه داد: نظارت بر رعایت نرخ‌های مصوب کرایه نیز به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.