به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، در جمع دانش‌آموزان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم شرکت کرد.

حکیم‌زاده در حاشیه این مراسم، با تجلیل از حضور پرشور مردم اظهار کرد: حضور پرشکوه دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان و هم‌وطنان در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، پیام روشنی برای سردمداران آمریکا و دشمنان ملت ایران داشت و بار دیگر نشان داد که مردم ایران با آگاهی و اراده‌ای استوار، پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در پاسداشت ارزش‌های ملی و انقلابی افزود: حضور باشکوه دانش‌آموزان در این راهپیمایی نشان داد که نسل امروز، قدرشناس فرزندان رشید ملت ایران است که جان خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند. دانش‌آموزان ما با این حضور آگاهانه ثابت کردند که به آرمان‌های انقلاب اسلامی وفادارند و برای حفظ استقلال، عزت و سربلندی وطن خود ایستادگی می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به دلبستگی نسل جدید به ایران تصریح کرد: پیام روشن این حضور آن است که فرزندان ایران، دل در گرو این آب‌وخاک دارند و پیوند عمیق آنان با هویت ملی، ارزش‌های انقلاب و آینده کشور، همچنان استوار و پابرجاست.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و نتایج انتخابات اخیر در این کشور گفت: در روز ۱۳ آبان، هم‌زمان با حضور باشکوه ملت ایران در راهپیمایی، دونالد ترامپ نیز در پایتخت آمریکا و دیگر نقاط این کشور با شکست سیاسی سختی مواجه شد؛ رخدادی که پیام روشنی برای سردمداران آمریکا به همراه داشت.

وی در پایان با تأکید بر هوشیاری و ایستادگی ملت ایران خاطرنشان کرد: دشمنان ایران باید بدانند که با وجود همه فشارها و دشمنی‌ها، ملت بزرگ ایران همچنان با وحدت، هوشیاری و استقامت از استقلال و عزت کشور خود دفاع خواهد کرد و دشمنان این سرزمین، با چنین ملتی راه به جایی نخواهند برد.