به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در سخنرانی روز ۱۳ آبان در جمع راهپیمایان کرمانشاه، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی، اظهار کرد: حضور مردم در این راهپیمایی نشان‌دهنده ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری است و ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار تحمیل و سلطه دشمنان نخواهد رفت.

وی با اشاره به سابقه مبارزات مردم ایران علیه آمریکا افزود: تقابل ملت ایران با سیاست‌های استکباری آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، چهره واقعی سیاست‌های مداخله‌جویانه این کشور را آشکار کرد.

استاندار کرمانشاه با یادآوری رشادت‌های مردم استان در دوران دفاع مقدس بیان کرد: مردم کرمانشاه در جنگ تحمیلی نخست، نزدیک به ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند و در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز با ایستادگی و مقاومت در برابر حملات دشمن، پای دفاع از کشور و استقلال ایران ایستادند.

حبیبی ریشه دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران را مقابله با استقلال‌طلبی و عزت ملت دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر تجربه تاریخی خود، در برابر هرگونه ظلم و زیاده‌خواهی ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد اراده بیگانگان بر سرنوشت کشور حاکم شود.

وی با اشاره به جایگاه منطقه‌ای ایران تصریح کرد: وحدت و انسجام، عامل تعیین‌کننده در معادلات منطقه است و هیچ ترتیباتی در این جغرافیا بدون در نظر گرفتن اراده جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند شکل بگیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به توان دفاعی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: ارتش و سپاه با تبعیت از فرماندهی کل قوا، برای دفاع از کشور آمادگی دارند و هرگونه اقدام تجاوزکارانه با پاسخ قاطع ایران روبه‌رو خواهد شد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تنگه هرمز و مسیرهای راهبردی دریایی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت منطقه و تردد در این آبراه‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: امنیت باید برای همه کشورها برقرار باشد و نمی‌توان از یک سو خواهان امنیت بود و از سوی دیگر، ملت ایران را تحت فشار و محاصره قرار داد.

وی با یادآوری فداکاری مدافعان کشور، از حسین محمدی، جوان ۲۳ ساله کرمانشاهی، نام برد و ایثارگری او را نمونه‌ای از روحیه دفاع از ایران اسلامی توصیف کرد؛ جوانی که به گفته استاندار، با وجود از دست دادن هر دو دست و هر دو پا، همچنان برای دفاع از کشور استوار است.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و دانش‌آموزان شهید کرمانشاهی گفت: خون شهدای مظلوم، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان، در حافظه ملت ایران باقی خواهد ماند و مطالبه خونخواهی آنان همچنان زنده است.

حبیبی با تأکید بر ادامه راه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور خاطرنشان کرد: مردم ایران با وحدت و تبعیت از رهبری، مسیر دفاع از استقلال و عزت کشور را ادامه خواهند داد.

وی در پایان، وحدت را مهم‌ترین عامل ناامیدی دشمنان دانست و تأکید کرد: آنچه دشمن را از دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته، وحدت و انسجام مردم است؛ از این رو حفظ همبستگی ملی باید در اولویت قرار گیرد.