به گزارش خبرنگار مهر، آرش کردی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستاهای نوار مرزی گنبدکاووس با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های منطقه اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های اولویت‌دار استان گلستان است که پس از پیگیری‌های مستمر نماینده مردم و فراهم شدن مقدمات اجرایی، تأمین اعتبار و انتخاب پیمانکار، وارد مرحله اجرا شده است.

وی با قدردانی از پیگیری‌های عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، افزود: وی علاوه بر مطالبه‌گری، در مسیر اجرای پروژه‌ها نیز همراه مجموعه‌های اجرایی است و با شناخت مسائل و موانع، برای رفع مشکلات و به نتیجه رسیدن طرح‌ها تلاش می‌کند.

معاون وزیر نیرو همچنین با تقدیر از مشارکت خیران در اجرای پروژه‌های آبرسانی گفت: حضور خیران نیک‌اندیش و اختصاص منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها، اقدامی ارزشمند است که آثار و برکات آن برای سال‌های آینده باقی خواهد ماند.

کردی با تأکید بر اهمیت آبرسانی به مناطق مرزی خاطرنشان کرد: تأمین آب در نوار مرزی تنها یک خدمت زیرساختی نیست، بلکه با امنیت پایدار مناطق مرزی نیز ارتباط مستقیم دارد و از اولویت‌های مهم کشور محسوب می‌شود.

گلستان در برخی مناطق با کمبود منابع آبی مواجه است

وی با اشاره به تصور عمومی درباره برخورداری استان گلستان از منابع آبی فراوان اظهار کرد: برخلاف تصور موجود، برخی مناطق این استان از نظر منابع آبی جز مناطق کمتر برخوردار هستند و برای رفع این محدودیت‌ها برنامه‌های منسجمی در وزارت نیرو تدوین شده است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: تأمین آب از منابع زیرزمینی و سطحی، استفاده از ظرفیت پساب و شیرین‌سازی آب دریا از جمله محورهای برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای توسعه منابع آبی استان است.

کردی با اشاره به افق برنامه‌ریزی‌شده استان تا سال ۱۴۲۵ گفت: در این برنامه، ظرفیت شیرین‌سازی آب دریا به ۳۵ میلیون مترمکعب در سال پیش‌بینی شده که می‌تواند نقش مهمی در تقویت منابع آبی گلستان داشته باشد.

افزایش واردات برق از ترکمنستان در دستور کار است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنعت برق گلستان اظهار کرد: امکان افزایش دو تا سه برابری برق ورودی از کشور ترکمنستان در محدوده شهرستان گنبدکاووس وجود دارد و این ظرفیت از نظر فنی قابل دستیابی است.

معاون وزیر نیرو افزود: افزایش واردات برق می‌تواند به توسعه استان، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع مشکل افت ولتاژ در منطقه کمک کند.

کردی با بیان اینکه مدل مالی این طرح نیز تدوین شده است، تأکید کرد: با پیگیری مسئولان استانی و فراهم شدن شرایط لازم، افزایش ظرفیت واردات برق و رفع مشکلات شبکه برق منطقه در دستور کار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.