به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان اسکواش بانوان ایران روز امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌) در جریان رقابت‌های قهرمان آسیا در اسلام‌آباد پاکستان به مصاف تیم کره جنوبی رفتند و در پایان رقابتی نزدیک حریف خود را شکست دادند.

در نخستین دیدار انفرادی نجمه بوشهری‌زاده با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب هوایونگ اوم شد تا کره جنوبی در مجموع یک بر صفر پیش بیفتد. در ادامه باران محمدپور پس از واگذاری گیم نخست به دامی کیم با بازگشتی موفق سه گیم متوالی را به سود خود پایان داد و با پیروزی ۳ بر یک نتیجه تیمی را به تساوی کشاند.

در سومین و آخرین دیدار فرشته اقتداری به مصاف مینگ‌یونگ هو رفت و با برتری ۳ بر یک دومین پیروزی را برای ایران به ارمغان آورد تا برتری ۲ بر یک ملی‌پوشان کشورمان برابر کره جنوبی قطعی شود.

رقابت‌های قهرمانی تیمی اسکواش آسیا تا ۱۶ آبان‌ به میزبانی اسلام‌آباد پاکستان ادامه خواهد داشت.