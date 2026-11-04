علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های هواشناسی اظهار کرد: سامانه نسبتاً قوی و ناپایداری که روز گذشته درباره فعالیت آن هشدار نارنجی شماره ۶ صادر شد، از امروز چهارشنبه تا اوایل روز دوشنبه جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه با تشدید نسبی وزش باد همراه خواهد بود و به تناوب در نقاط مختلف استان بارندگی، مه و رعدوبرق رخ می‌دهد؛ همچنین در ارتفاعات استان احتمال رگبار برف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شدت بارش‌ها در روزهای آینده بیان کرد: بارندگی‌ها در ساعاتی از روزهای جمعه تا یکشنبه شدت بیشتری خواهد داشت و این وضعیت به‌ویژه در روز شنبه محسوس‌تر پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند ادامه داد: علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و شکل‌گیری رواناب، در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار تگرگ و سیلاب‌های محلی نیز وجود دارد؛ بنابراین لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.

وی درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: تا روز یکشنبه دمای شبانه تغییر چندانی نخواهد داشت، اما دمای هوا در طول روز به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه تا دست‌کم چهارشنبه هفته آینده، دمای شبانه نیز روند کاهشی خواهد داشت و این کاهش در بیشتر نقاط استان نسبتاً محسوس پیش‌بینی می‌شود.