به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، نامدار عبدالهیان، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: امروز روز مبارزه با استکبار جهانی است و با توجه به جنگ‌ها و حوادث اخیر، اهمیت این روز بیش از گذشته نمایان شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را روز تجدید میثاق با شهدا و یادآوری آرمان‌های والای آنان نیز دانست.

وی با اشاره به حضور پرشور و گسترده مردم در این مراسم افزود: مردم بار دیگر با حضور آگاهانه خود، خشم و انزجارشان را از آمریکای جنایتکار و سیاست‌های استکباری آن اعلام کردند؛ کشوری که همواره در جنایت‌ها و اقدامات ضدانسانی علیه ملت ایران نقش داشته و دست آن به خون شهدای ما آلوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه حضور امروز مردم یادآور روزهای پرافتخار و حماسه‌آفرین تاریخ انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: مردم با این حضور، پیام روشنی به دنیا مخابره می‌کنند؛ اینکه ملت ایران همچنان بر عهد و پیمان خود با شهدا پایبند است و در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌های نظام و خون پاک شهدا و ایثارگری جانبازان استوار ایستاده است.

عبدالهیان در پایان خاطرنشان کرد: خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و فرزندان شهدا نیز همگام با سایر اقشار مردم در این مسیر حضور دارند و همانند پدران شهید خود، با روحیه‌ای برخاسته از فرهنگ ایثار و مقاومت، از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش‌هایی که برای تحقق آن خون‌های پاکی تقدیم شده است، پاسداری و حمایت می‌کنند.