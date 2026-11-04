به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است و از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نسل‌های مختلف ملت ایران با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر مواضع خود در برابر استکبار تأکید کرده‌اند.

وی افزود: امروز دانش‌آموزان و دانشجویان کشور و استان لرستان به خونخواهی دانش‌آموزان بی‌گناه و شهید میناب به خیابان آمده‌اند تا بار دیگر انزجار خود را از جنایات دشمنان اعلام کنند.

نسل جوان؛ آگاه، وطن‌دوست و استکبارستیز

نماینده عالی دولت در لرستان با توصیف نسل نوجوان و جوان ایران به‌عنوان نسلی آگاه، فهمیده، استکبارستیز و وطن‌دوست، بیان کرد: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی توان دیدن انسجام، اقتدار و پیوستگی اجتماعی ملت ایران را ندارد.

شاهرخی ادامه داد: نسل چهارم انقلاب اسلامی، یعنی دانش‌آموزان و نوجوانان امروز، با حضور باشکوه و پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیام استقلال‌طلبی و میهن‌دوستی خود را به جهان مخابره کردند.