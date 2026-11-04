به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وچهل‌ونهمین اجتماع مردم کرمانشاه با عنوان «نحن منتقمون» در قالب هفته سی‌وششم تجمعات شبانه، شامگاه چهارشنبه ۱۳ آبان برگزار می‌شود.

این مراسم همزمان با سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش‌آموز، از ساعت ۲۰:۳۰ در محدوده فرهنگیان فاز یک آغاز خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، شرکت‌کنندگان در این اجتماع از چهارراه امیرکبیر به سمت پارک معلم حرکت خواهند کرد.

این تجمع با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و خونخواهی رهبر شهید برگزار می‌شود.

فریاد استکبارستیزی و اعلام پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی از دیگر محورهای این اجتماع مردمی عنوان شده است.