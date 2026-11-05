به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، فرایند ثبت‌نام حضوری نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در روزهای ۹ و ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد و بیش از هزار دانشجوی پذیرفته‌شده با حضور در دانشگاه، مراحل ثبت‌نام و تشکیل پرونده خود را به انجام رساندند.

به همت معاونت دانشجویی این دانشگاه و در راستای برنامه‌ریزی، هماهنگی و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای استقبال از دانشجویان جدیدالورود، ستاد استقبال از نودانشجویان کارشناسی ارشد در آن معاونت تشکیل شد و واحدهای مختلف دانشگاه با برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی، تمهیدات لازم را برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این فرایند فراهم کردند.

در همین راستا، بخش‌های مختلف دانشگاه با همکاری و تعامل مجموعه‌های مرتبط، مقدمات لازم را در حوزه‌های آموزشی، دانشجویی، رفاهی و خدماتی فراهم آوردند تا مراحل ثبت‌نام و تشکیل پرونده دانشجویان با نظم و سهولت انجام شود.

فرایند ثبت‌نام در چند مرحله و با مشارکت واحدهای ذی‌ربط انجام شد و دانشجویان پذیرفته‌شده با مراجعه به بخش‌های تعیین‌شده، امور مربوط به ثبت‌نام خود را پیگیری کردند.

پذیرش و ثبت‌نام بیش از هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، آغاز فصلی تازه از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه الزهرا(س) و فرصتی برای پیوند دانشجویان جدید با ظرفیت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی این دانشگاه است.