منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سانحه رانندگی مرگبار در محور کاشان اظهار کرد: این حادثه روز شنبه ۹ آبان‌ماه در پی برخورد یک دستگاه تریلی با دو دستگاه خودروی سواری رخ داد و متأسفانه ۹ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: به دنبال شدت برخورد و وقوع حریق در خودروهای درگیر در این حادثه، تعیین هویت ظاهری برخی از جان‌باختگان با دشواری‌هایی همراه بود و به همین دلیل، فرآیند تخصصی تعیین هویت با استفاده از ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: بلافاصله پس از انتقال پیکر جان‌باختگان به اداره پزشکی قانونی کاشان، اقدامات لازم برای تشکیل پرونده، معاینه اجساد و نمونه‌برداری تخصصی انجام و بستگان درجه‌یک متوفیان نیز برای تکمیل فرآیند تعیین هویت فراخوانده شدند.

وی با اشاره به انجام آزمایش‌های ژنتیک گفت: نمونه‌های اخذشده از پیکر جان‌باختگان و بستگان درجه‌یک آنان برای انجام آزمایش‌های DNA و تطبیق ژنتیکی به آزمایشگاه ژنتیک اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان منتقل شد.

فیروزبخت بیان کرد: با توجه به آسیب‌های ناشی از حرارت و حریق در برخی پیکرها، کارشناسان آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی استان با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی موجود، فرآیند تطبیق نمونه‌ها و تعیین هویت قطعی جان‌باختگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

وی افزود: با پایان مراحل تخصصی تعیین هویت و طی شدن فرآیندهای قانونی، پیکر جان‌باختگان برای انجام مراسم خاکسپاری به خانواده‌های آنان تحویل داده شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار این حادثه، بر اهمیت نقش آزمایش‌های ژنتیک در تعیین هویت قربانیان حوادثی که به دلیل شدت صدمات یا حریق، امکان شناسایی ظاهری آنان وجود ندارد، تأکید کرد.

۵۵۲ نفر در تصادفات استان اصفهان جان باختند

فیروزبخت در ادامه با اشاره به آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان اصفهان اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، ۵۵۲ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی در این مدت، ۱۸۰ نفر در مسیرهای درون‌شهری و ۳۷۲ نفر در جاده‌ها و محورهای برون‌شهری استان جان باخته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تعداد تلفات حوادث رانندگی در شش ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۵۵۵ نفر گزارش شده بود، ۰.۶ درصد کاهش داشته است.