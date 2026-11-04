بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در لرستان، اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی از روز پنجشنبه در جنوب شرق لرستان آغاز می‌شود و تا جمعه‌شب، مناطق مختلف استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ همچنین از روز شنبه تا یکشنبه، اغلب نقاط استان با فعالیت این سامانه مواجه خواهند بود.

وی با بیان اینکه نوع مخاطرات این سامانه شامل بارش باران، رعدوبرق، صاعقه، تگرگ، رگبار برف در مناطق کوهستانی و وزش باد شدید لحظه‌ای است، افزود: شدت و پراکندگی بارش‌ها می‌تواند در برخی مناطق موجب بروز مخاطرات جوی و خسارت شود.

احتمال آب‌گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح رودخانه‌ها

مدیرکل هواشناسی لرستان درباره پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی هشدار داد و گفت: آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی‌شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و رودخانه‌های فصلی، احتمال طغیان، خطر ریزش کوه و انسداد راه‌های ارتباطی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

مرادپور اضافه کرد: آب‌گرفتگی منازل، خشک‌شدن و آسیب به محصولات کشاورزی و باغی و اختلال در تردد نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این شرایط جوی خواهد بود.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت سامانه بارشی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و از انجام فعالیت‌های کوهنوردی بپرهیزند.

مدیرکل هواشناسی لرستان همچنین بر ضرورت خودداری از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها، رودخانه‌ها و خشکه‌رودها تأکید کرد و افزود: عشایر از جابه‌جایی و چرای دام در مناطق پرخطر خودداری کنند و کشاورزان نیز برداشت محصولات زراعی و باغی را به تعویق بیندازند.

مرادپور پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، استحکام سازه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی را از دیگر اقدامات ضروری برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه عنوان کرد.