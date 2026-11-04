به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی لباف، مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت اسامی رشته‌های پذیرش مستقیم دستیار تخصصی بالینی از بین پزشکان عمومی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد و از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خواست ضمن اطلاع‌رسانی به متقاضیان، بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی عمل کنند.

مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد: «با توجه به ظرفیت‌های باقی‌مانده در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، طب اورژانس، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، پزشکی پیشگیری و اجتماعی و پزشکی خانواده همچنین ظرفیت‌های خالی ایجادشده در پی انصراف یا مراجعه نکردن دستیاران پذیرفته‌شده در پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی، امکان بررسی درخواست کارورزان متقاضی پذیرش مستقیم در این رشته‌ها فراهم شده است.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی پذیرش دستیار موظف است لیست اسامی کارورزان واجد شرایط به انضمام مدارک شناسایی، گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی، چک‌لیست کارورزی و سایر مدارک در راستای این دستورالعمل و صورت جلسه انجام مصاحبه و آزمون ساختارمند (دارای چارچوب سؤالات و بارم‌بندی از پیش مشخص شده) در هر گروه رشته تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی جهت بررسی و تأیید نهایی پذیرش مستقیم دستیار به این دبیرخانه ارسال کند.

تأکید می‌شود مسئولیت بررسی مدارک داوطلبان و حسن اجرای دستورالعمل فوق‌الذکر بر عهده معاونت آموزشی آن دانشگاه خواهد بود.

همچنین اعلام می‌شود پس از پذیرش مستقیم دستیار از مقطع کارورزی و تکمیل ظرفیت پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی و با توجه به وجود ظرفیت باقیمانده نهایی در هر دوره، مراحل اجرایی تکمیل ظرفیت پذیرش مستقیم دستیار از بین پزشکان عمومی واجد شرایط در رشته‌های تخصصی فوق‌الذکر از طریق مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور انجام می‌شود.

به همین منظور اطلاعیه‌های مربوط در موعد مقرر در سامانه مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور جهت اطلاع‌رسانی به پزشکان عمومی گذاشته خواهد شد.

لذا مقتضی است در اسرع وقت اطلاع‌رسانی از طریق آن دانشگاه/دانشکده، به نحوه پذیرش مستقیم دستیاری از مقطع کارورزی و پزشکان عمومی صورت پذیرد و از ارسال درخواست پذیرش از وزارت بهداشت متبوع از متقاضیان پذیرش مستقیم دستیاری به وزارت متبوع امتناع شود.»