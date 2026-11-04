به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی با تشریح اقدامات دادگستری استان در حوزه حمایت از دانش‌آموزان اظهار کرد: حمایت از دانش‌آموزان تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی است که در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح «قاضی مدرسه» در ۱۵۱ مدرسه استان افزود: این طرح با حضور ۸۵ نفر از قضات مجرب و با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کادر مدارس اجرا شده است. در این برنامه، آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار هر منطقه مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین از برگزاری زنگ قاضی مدرسه در شهرستان خرم‌آباد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد.

اجرای طرح پیشگیری از خشونت در مدارس لرستان

علی‌محمدی با اشاره به اجرای طرح جامع پیشگیری از خشونت در تمامی مدارس استان با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش بیان کرد: این برنامه با هدف کاهش زمینه‌های تنش و اختلاف و افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره کنترل خشم در دستور کار قرار گرفته است.

وی برگزاری نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی با حضور مربیان مجرب، احیای نقش مراکز مشاوره و جلب مشارکت معلمان، کادر مدارس و خانواده‌ها را از محورهای اجرای این طرح عنوان کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه به نظارت بر اجرای برنامه «نماد» یا نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: معاونت پیشگیری دادگستری استان با حضور فعال در شورای سیاست‌گذاری ائتلاف نماد به ریاست استانداری، پیگیری راه‌اندازی خط ملی ۱۵۷۰ در استان را دنبال می‌کند تا زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای شبانه‌روزی به دانش‌آموزان فراهم شود.

علی‌محمدی افزود: ارائه معاضدت حقوقی و قضایی در پرونده‌های مرتبط با دانش‌آموزان، به‌ویژه از طریق بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی، نیز در حال پیگیری است.

۱۱ دفتر حمایت از نوجوانان در حوزه‌های قضایی استان

وی از راه‌اندازی ۱۱ دفتر حمایت از نوجوانان با تمرکز بر دانش‌آموزان در ذیل دادستانی حوزه‌های قضایی استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۷۵۰ نفر به این دفاتر مراجعه کرده‌اند و خدماتی از جمله مشاوره، معرفی به نهادهای حمایتی، پیگیری پرونده‌های قضایی، بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی و رفع مشکلات تحصیلی دریافت کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین از برگزاری ۱۰ دوره تفریحی، ورزشی و آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌نشین با همکاری نهادهای مردمی خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز در این برنامه‌ها حضور داشته‌اند. علاوه بر این، سه نمایشگاه با موضوع «نه به اعتیاد» در مدارس مناطق حاشیه‌نشین برگزار شده است.

حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کودکان بی‌سرپرست

علی‌محمدی با اشاره به برگزاری جشن گلریزان اجتماعی برای حمایت از کودکان و نوجوانان، به‌ویژه دانش‌آموزان نیازمند حمایت، تصریح کرد: در همین راستا، بازدید میدانی از مراکز نگهداری دختران دانش‌آموز بدسرپرست و بی‌سرپرست انجام شد و بخشی از منابع حاصل از طرح گلریزان به این مراکز اختصاص یافت.

وی همچنین از ارسال بیش از ۵۰ هزار پیامک در مناسبت‌ها و موضوعات مرتبط با دانش‌آموزان خبر داد و افزود: این پیامک‌ها با محورهایی همچون آغاز سال تحصیلی، برنامه نماد، هفته کودک و نوجوان، فضای مجازی و پیشگیری از اعتیاد، با هدف افزایش آگاهی عمومی و ارائه هشدارهای پیشگیرانه ارسال شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۱۷ هزار عضو سامانه سجام را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد و گفت: از این ظرفیت برای گزارش‌دهی درباره تهدیدها و آسیب‌های متوجه دانش‌آموزان، به‌ویژه در زمینه ممانعت از تحصیل و شناسایی افراد بازمانده از تحصیل، استفاده شده است.

صیانت از حق آموزش، کرامت و امنیت دانش‌آموزان

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان علاوه بر نقش‌آفرینی در آینده کشور، در زمان حاضر نیز از حقوق مشخصی برخوردارند، اظهار کرد: صیانت از حق آموزش، کرامت و امنیت آنان در مدرسه و جامعه، وظیفه‌ای است که باید به‌طور جدی دنبال شود.

وی با بیان اینکه حمایت از دانش‌آموزان نباید به برگزاری مراسم و بیان شعار محدود شود، افزود: باید در عمل اطمینان حاصل شود که هیچ دانش‌آموزی به دلیل فقر، بی‌سرپرستی یا ناآگاهی از حقوق خود، از تحصیل و حمایت قانونی محروم نماند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: طرح‌هایی مانند قاضی مدرسه و پیشگیری از خشونت با این هدف اجرا می‌شوند که دانش‌آموزان حقوق خود را بشناسند، مهارت کنترل خشم را بیاموزند و بدانند در برابر آسیب‌های اجتماعی تنها نیستند.

علی‌محمدی در پایان با تأکید بر تداوم همکاری دادگستری با آموزش و پرورش، نهادهای حمایتی و مجموعه‌های مردمی خاطرنشان کرد: حمایت از دانش‌آموزان مسئولیتی همگانی است و اگر امروز محیط مدرسه را امن و عادلانه نگه داریم، می‌توانیم در مسیر شکل‌گیری جامعه‌ای سالم‌تر و قانون‌مدارتر گام برداریم.