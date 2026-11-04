حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در جامعه و نقش نسل نوجوان و جوان در عرصه‌های مختلف گفت: دانش‌آموزان از پرانرژی‌ترین نسل‌های جامعه هستند و می‌توانند در مسیر مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه ۱۶ میلیون دانش‌آموز کشور ظرفیت بزرگی برای جمهوری اسلامی و جهان اسلام به شمار می‌روند، افزود: این جمعیت عظیم دانش‌آموزی از توان و ظرفیت قابل توجهی برای حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف برخوردار است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم‌هایی همچون ۱۳ آبان ادامه داد: چنین مناسبت‌هایی که از روزهای تاریخی و ماندگار انقلاب اسلامی به شمار می‌روند، فرصت مناسبی برای نمایش بلوغ فکری و اجتماعی دانش‌آموزان و حضور آگاهانه آنان در عرصه مبارزه با استکبار است.

کلانتری ابراز امیدواری کرد: نسل نوجوان و جوان کشور با حضور در چنین برنامه‌هایی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در مسیر مقابله با استکبار جهانی بیش از پیش به نمایش بگذارد.