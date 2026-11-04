به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کردستان اظهار کرد: این استان با برخورداری از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی، از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی برخوردار است که باید از آنها به شکل هدفمند استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت حفاظت از بناهای تاریخی افزود: صیانت از میراث گذشتگان و انتقال آن به نسل‌های آینده از وظایف مهم مجموعه میراث فرهنگی است و واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران و متقاضیان، می‌تواند ضمن کمک به نگهداری این آثار، زمینه بهره‌برداری اقتصادی از آنها را نیز فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی استان در کشور عنوان کرد: محصولاتی همچون تخته‌نرد و گلیم از ظرفیت‌های شاخص کردستان هستند و حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن بستر مناسب برای عرضه محصولات آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

ازهاری از پیگیری استاندار کردستان برای راه‌اندازی بازارچه دائمی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: در همین راستا تعدادی از پارک‌های استان برای ایجاد این بازارچه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا امکان عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی فراهم شود.

وی همچنین گردشگری طبیعی، تاریخی و تجاری را از زمینه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در کردستان دانست و افزود: تنوع جاذبه‌های استان می‌تواند زمینه جذب گردشگران بیشتری را فراهم کرده و به رونق کسب‌وکارهای محلی منجر شود.

ضرورت حمایت بانکی از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی

معاون استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی این بخش اظهار کرد: در پرداخت تسهیلات بانکی، حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را به‌صورت ویژه مورد توجه قرار داده‌ایم و انتظار می‌رود وزارتخانه نیز در تخصیص اعتبارات فنی و منابع تسهیلاتی، سهم و نیازهای استان کردستان را مدنظر قرار دهد.

ازهاری در ادامه از مدیر جدید میراث فرهنگی کردستان خواست با حفظ روند اقدامات مثبت گذشته، برنامه‌های ناتمام را پیگیری و برای تکمیل آنها تلاش کند.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات ۱۴ ماهه پویا طالب‌نیا، آرمان وطن‌دوست به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان معرفی شد.