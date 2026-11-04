حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در هویت ملت‌ها گفت: استقلال و آزادی از جمله خواسته‌های فطری انسان است، اما قدرت‌های مستکبر به سرکردگی آمریکا درصدد سلب این هویت از ملت‌ها هستند.

وی با بیان اینکه ملت ایران از پشتوانه تمدنی و فرهنگی غنی برخوردار است، افزود: مردم ایران با تکیه بر این پیشینه تاریخی، همت بلند و وحدت ملی، اجازه نمی‌دهند هویت استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه آنان خدشه‌دار شود.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس با اشاره به نقش رهبری دینی در حفظ هویت و استقلال کشور ادامه داد: ملت ایران در پرتو هدایت و زعامت مرجعیت دینی، از دوران امام خمینی(ره) تاکنون، مسیر پاسداری از استقلال، حریت و آزادی خود را دنبال کرده است.

محمودی با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان در تاریخ مبارزات ملت ایران خاطرنشان کرد: این روز نماد استکبارستیزی است و مردم با حضور در صحنه و گرامیداشت این مناسبت، بر پایبندی خود به آرمان‌های استقلال‌طلبانه تأکید می‌کنند.

وی حضور دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان را نیز قابل توجه دانست و گفت: دانش‌آموزان یکی از اقشار مهم و اثرگذار در جریان استکبارستیزی هستند و حضور آنان در این مراسم، جلوه‌ای از مشارکت نسل نوجوان در پاسداشت هویت و آرمان‌های ملت ایران است.