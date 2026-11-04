حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحی‌الدین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ریشه‌های اعتقادی و مذهبی هویت ملت ایران گفت: مردم ایران ملتی برخاسته از فرهنگ اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و پیرو مکتب امیرالمؤمنین علی(ع) هستند و ایستادگی در برابر دشمنان خدا را از امامان خود آموخته‌اند.

وی با بیان اینکه آموزه‌های دینی، مبنای ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است، افزود: ملت ایران با تأسی به سیره و تعالیم اهل‌بیت(ع)، در برابر دشمنان و تهدیدها تسلیم نمی‌شود و بر مواضع اعتقادی خود پایبند می‌ماند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به پیوند مسیر ملت ایران با نهضت عاشورا ادامه داد: راهی که انتخاب کرده‌ایم، امتداد قیام سیدالشهدا(ع) است؛ مسیری که در آن سازش و عقب‌نشینی در برابر ظلم و استکبار جایگاهی ندارد.

طاهری تأکید کرد: مکتب عاشورا به ما آموخته است که در برابر ظلم ایستادگی کنیم و در پاسداری از آرمان‌ها و ارزش‌های دینی، حتی از جان خود نیز دریغ نداشته باشیم.