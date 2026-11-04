به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس شورای نظارت بر اسباب‌بازی در احکام جداگانه‌ای، لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون را به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی منصوب کرد.

همچنین امیر محمدپور، معاون توسعه و مدیریت منابع کانون، به عنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی، مهدی رسولی، مجتبی دانشور، مدیر نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون، به عنوان مسئول کمیته بازار، مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی کانون، به عنوان مسئول کمیته اجرایی، روح‌الله عباسی‌نژاد، مدیر دفتر مرکزی حراست کانون، به عنوان مسئول کمیته حراست و هاجر کامرانی‌شهری، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات کانون، به عنوان مسئول کمیته ارزیابی یازدهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی منصوب شدند.

تأکید بر سامان‌دهی صنعت اسباب‌بازی و توسعه اقتصاد فرهنگ

در حکم انتصاب لیلا بابایی، با اشاره به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند وی، بر تحقق منویات رهبر شهید در حمایت از کالای ایرانی، سامان‌دهی صنعت اسباب‌بازی، برقراری ارتباط با طراحان، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه و کمک به توسعه نگاه علمی در حوزه اسباب‌بازی تأکید شده است. همچنین ترویج کاربردها و کارکردهای اسباب‌بازی و سرگرمی از دیگر مأموریت‌های مورد تأکید در این حکم است.

مدیرعامل کانون و رئیس شورای نظارت بر اسباب‌بازی در پایان این حکم آورده است: «بی‌شک کمک به رشد و بالندگی صنعت اسباب‌بازی گام مهمی در جهت توسعه اقتصاد فرهنگ است.»

در احکام صادرشده برای مسئولان پنج کمیته جشنواره نیز، با اشاره به تعهد، شایستگی و سوابق آنان، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف و انجام مسئولیت‌های محول‌شده برای برگزاری مطلوب یازدهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی تأکید شده است.