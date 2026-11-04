به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ضیایی، ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مدرسه شجره طیبه با اعلام این خبر اظهار داشت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و حمایت و موافقت مقام عالی وزارت، مسیر استخدام و اشتغال به کار معلمان بازمانده حادثه «شجره طیبه» هموار شد.

وی با اشاره به اینکه مجوز این استخدام از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است، افزود: این معلمان که سال‌هاست دغدغه خدمت به نظام تعلیم و تربیت را دارند، فعالیت آموزشی خود را ادامه خواهند داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان این اقدام را گامی مؤثر در جهت تکریم جایگاه معلم و جبران بخشی از سختی‌های متحمل‌شده توسط این معلمان دانست و تصریح کرد: مجموعه آموزش و پرورش استان همواره خود را موظف به حمایت همه‌جانبه از فرهنگیان دانسته و پیگیری مطالبات بحق همکاران را در اولویت کاری خود قرار داده است.

ضیایی ضمن قدردانی از همراهی و حمایت وزیر محترم آموزش و پرورش و همچنین همکاری سازمان امور اداری و استخدامی، ابراز امیدواری کرد: حضور این معلمان باسابقه و دلسوز در کلاس‌های درس، برکت‌بخش فضای آموزشی و مایه دلگرمی دانش‌آموزان باشد.