به گزارش خبرنگار مهر سلیمان هاشمی، ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستاهای مرزی شهرستان گنبدکاووس با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، بر اهمیت وحدت، همدلی و مشارکت همه اقوام در مسیر سازندگی کشور تأکید کرد.

وی با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی و همکاری مسئولان وزارت نیرو، اظهار کرد: ارتباط مؤثر مدیران با خیران و جلب مشارکت آنان در اجرای طرح‌های عمرانی، زمینه‌ساز پیشبرد پروژه‌هایی است که سال‌ها مطالبه مردم بوده است.

هاشمی با اشاره به نقش خیران در اجرای طرح‌های آبرسانی و سایر پروژه‌های شهرستان افزود: افراد خیر در حوزه‌های مختلف برای رفع مشکلات مردم مشارکت دارند و بخشی از این اقدامات با پیگیری و درخواست مسئولان و ارتباط نزدیک با خیران محقق شده است.

فرماندار ویژه گنبدکاووس همچنین از تلاش‌های مجموعه صنعت آب شهرستان در عبور از فصل تابستان قدردانی کرد و گفت: تأمین پایدار آب و اجرای طرح‌های زیربنایی از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا مردم مناطق مختلف، به‌ویژه روستاهای مرزی، از خدمات مناسب برخوردار شوند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه مناطق مرزی خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی به هفت روستا با جمعیتی حدود هفت هزار نفر در نقطه‌ای از جغرافیای استان اجرا می‌شود که ساکنان آن حافظان جان، مال و ناموس کشور هستند؛ بنابراین توسعه این مناطق و تأمین نیازهای اساسی مردم آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت استمرار پیگیری پروژه‌های عمرانی در شهرستان اظهار کرد: انتظار می‌رود طرح‌هایی که امروز عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود، در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند و مردم نتیجه پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده را در زندگی خود ببینند.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ و همدلی در پیشرفت ایران گفت: ساختن کشور تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه فرهنگ، هنر، قلم، خدمت صادقانه، امیدآفرینی و مشارکت همه اقوام ایرانی نیز در این مسیر نقش دارند.