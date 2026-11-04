سرهنگ پاسدار روح‌الله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و حوادث تاریخی مرتبط با این روز، اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است که هرکدام نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم مسیر مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی داشته‌اند.

وی افزود: تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، به شهادت رسیدن جمعی از دانش‌آموزان در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ از جمله حوادث مهمی هستند که جایگاه تاریخی این روز را در حافظه ملت ایران تثبیت کرده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: در حادثه ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، تعداد ۶۵ نفر از دانش‌آموزان در جریان حمله نیروهای رژیم پهلوی به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند که برخی از آنان بعدها به شهادت رسیدند.

صنعتکار تصریح کرد: امروز در حالی برخی رسانه‌های بیگانه و سلطنت‌طلب تلاش می‌کنند چهره رژیم پهلوی را تطهیر کنند که نباید جنایت‌ها و اقدامات سرکوبگرانه آن رژیم علیه مردم ایران به فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ نیز سومین رویداد مهم این روز بود که حضرت امام خمینی (ره) از آن به‌عنوان انقلاب دوم یاد کردند و این اتفاق نشان‌دهنده روحیه استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان اضافه کرد: مخالفت ملت ایران با سیاست‌های دولت آمریکا ریشه در عملکرد و اقدامات این کشور دارد و ظلم، استکبار، دخالت در امور داخلی کشورها، ترور، تحریم و تلاش برای سلطه بر ملت‌های مستقل از جمله دلایل این مخالفت است.

صنعتکار بیان کرد: یکی از نمونه‌های ظلم و جنایت آمریکا، حمله به مدرسه میناب و به شهادت رسیدن ۱۶۸ دانش‌آموز در این حادثه است که نشان می‌دهد ملت ایران نسبت به اقدامات آمریکا و پیامدهای آن نگاه انتقادی جدی دارد.

وی یادآور شد: تکبر، فریبکاری، دروغ‌گویی، تفرقه‌افکنی و تلاش برای تضعیف استقلال ملت‌ها از دیگر مواردی است که در سخنان مسئولان جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ویژگی‌های سیاست خارجی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به تأکیدات حضرت امام خمینی (ره) درباره آمریکا به‌عنوان شیطان بزرگ، گفت: شناخت تاریخ انقلاب اسلامی و آگاهی از حوادث گذشته، به‌ویژه برای نسل جوان و دانش‌آموزان، اهمیت فراوانی دارد و مانع از تحریف واقعیت‌های تاریخی می‌شود.

صنعتکار در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم تاریخی انقلاب اسلامی به نسل جدید، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزات ملت ایران و بررسی عملکرد قدرت‌های استکباری در قبال کشورها و ملت‌های مستقل است.