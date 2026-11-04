به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نشست تخصصی «نظام های اعتبار و داوری در تئاتر معاصر؛ منتقد، مخاطب و پلتفرم های دیجیتال» ساعت ۱۹ روز جمعه پانزدهم آبان توسط کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

در این نشست که علی جعفری فؤتمی عضو هیئت مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در آن به عنوان میزبان حضور پیدا خواهد کرد، منوچهر اکبرلو منتقد و پژوهشگر تئاتر، مهدی کوهیان کارشناس حقوقی و حقوقدان حوزه رسانه، محمد عمروآبادی مدیر سامانه «تیوال» و مجتبی شهرآبادی پژوهشگر شبکه های اجتماعی و دیجیتال به ارائه نقطه نظرات درباره موضوع در نظر گرفته این نشست می پردازند.

نشست تخصصی «نظام های اعتبار و داوری در تئاتر معاصر؛ منتقد، مخاطب و پلتفرم های دیجیتال» ساعت ۱۹ تا ۲۱ شامگاه جمعه پانزدهم آبان در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.