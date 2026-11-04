به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی در مراسم راهپیمایی 13 آبان تربت حیدریه اظهار کرد: ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته تفاوتی اساسی دارد، چراکه تحولات اخیر و شرایط حساس منطقه و کشور، اهمیت این روز را در تقویت وحدت، انسجام و همبستگی ملی دوچندان کرده است. امروز اتحاد و همدلی مردم، ضرورتی راهبردی برای صیانت از استقلال، امنیت و اقتدار ایران اسلامی است.

فرماندار تربت‌حیدریه تأکید کرد: در شرایط کنونی، حفظ وحدت ملی، تقویت اعتماد عمومی و پرهیز از تفرقه، مسئولیتی همگانی است و حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، بیانگر بصیرت، آگاهی تاریخی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی با اشاره به سیاست‌های مداخله‌جویانه و اقدامات خصمانه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تاکید کرد: این اقدامات در طول سالیان گذشته، بیانگر تداوم رویکرد سلطه‌طلبانه و تقابل با استقلال، امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

شجاعی تصریح کرد: در چنین شرایطی، حفظ هوشیاری، ارتقای بصیرت عمومی و تقویت وحدت و انسجام ملی، ضرورتی اساسی در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و پاسداری از استقلال و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

فرماندار تربت حیدریه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، سرداران شهید و دیگر شهدای والامقام خاطرنشان کرد: یاد و خاطره کسانی که در مسیر دفاع از میهن، امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

وی با تأکید بر جایگاه نسل جوان و دانش‌آموزان در پاسداری از ارزش‌های ملی و دینی افزود: ۱۳ آبان فرصتی برای انتقال مفاهیم تاریخی انقلاب اسلامی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری و مشارکت اجتماعی است و استمرار مسیر پیشرفت و تعالی کشور در گرو همدلی، همبستگی و مشارکت آگاهانه تمامی اقشار جامعه خواهد بود.