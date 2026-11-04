سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه آبرسانی به روستای عطیش بیان کرد: این روستا با جمعیتی بالغ بر یک هزار نفر، حدود هشت سال با بحران جدی افت فشار آب مواجه است به گونه ای که در اوج گرمای تابستان برای تأمین نیازهای اولیه ساکنان، از طریق تانکر به روستا آبرسانی انجام می‌ شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری های صورت گرفته و تلاش‌های مدیرعامل آبفا اهواز، مدیر امور آبفاکارون و پیگیری‌های فرماندار و بخشدار، گام‌های عملیاتی و مهمی برداشته شد. در این راستا،کمتر از یک ماه گذشته عملیات لوله‌گذاری پروژه به پایان رسید.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است طی ۱۰ روز آینده، پروژه به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد تا مشکل افت فشار در روستای عطیش برای همیشه مرتفع شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید میدانی از محل پروژه، تصریح کرد: در جریان بازدید از مسیر پروژه، برخی نواقص فنی احصا شد که با پیگیری‌های فوری صورت گرفته، فرآیند خرید لوازم و اتصالات لازم در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفته است تا روند تکمیل پروژه مختل نشود.

موسوی‌زاده به موضوع بحران گاز در مناطق روستایی اشاره و عنوان کرد: در خصوص گازرسانی نیز بسیار پیگیر هستیم و در حال حاضر بررسی وضعیت دقیق برای توسعه شبکه گازرسانی در پنج روستای عطیش، خنضیری، مگطوع و دو روستای همجوار صورت گرفته تا در اسرع وقت اقدامات لازم برای گازکشی و رفع این نیاز اساسی در روستاها انجام شود.