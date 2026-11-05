به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و در یکی از دیدارهای این هفته، دو تیم انتهای جدولی شمس آذر قزوین و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف یکدیگر می‌روند. قضاوت این مسابقه بر عهده امیر عرب‌براقی خواهد بود.

دو تیم شمس آذر و صنعت نفت آبادان در فصل جاری نتوانسته‌اند نتایج مطلوبی کسب کنند و شرایط مناسبی در جدول رده‌بندی ندارند. هر دو تیم تاکنون ۷ امتیاز به دست آورده‌اند و شمس آذر با قرار گرفتن در جایگاه شانزدهم و صنعت نفت با حضور در رده هفدهم، در انتهای جدول قرار دارند. از همین رو، تقابل امروز برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و کسب سه امتیاز می‌تواند شرایط آنها را در ادامه مسابقات بهبود ببخشد.

شمس آذر به دنبال نخستین پیروزی برابر صنعت نفت

بررسی تقابل‌های گذشته دو تیم نشان می‌دهد شمس آذر و صنعت نفت تاکنون سه بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن یک پیروزی برای نماینده آبادان و دو تساوی بوده است. به این ترتیب، شمس آذر هنوز موفق نشده صنعت نفت را شکست دهد و شاگردان وحید رضایی امیدوارند در دیدار امروز این طلسم را بشکنند.

هر دو تیم در آخرین مسابقه خود در لیگ برتر که مربوط به هفته دهم بود، با شکست زمین بازی را ترک کردند. دیدارهای هفته یازدهم آنها نیز به دلیل حضور نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی به تعویق افتاد و حالا شمس آذر و صنعت نفت پس از وقفه‌ای در مسابقات لیگ، باید در دیداری مستقیم برای کسب امتیاز به میدان بروند.

شاگردان وحید رضایی در شمس آذر و بازیکنان تحت هدایت سید سیروس پورموسوی در صنعت نفت آبادان، به‌خوبی می‌دانند که از دست دادن امتیاز در این مسابقه می‌تواند شرایط آنها را در پایین جدول دشوارتر کند. به همین دلیل، هر دو تیم با هدف کسب پیروزی و فاصله گرفتن از انتهای جدول پا به میدان خواهند گذاشت؛ دیداری که نتیجه آن می‌تواند در وضعیت دو تیم در هفته‌های آینده تأثیرگذار باشد.

برنامه بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

پنج شنبه ۱۴ آبان

* شمس آذر - صنعت نفت آبادان؛ ساعت: ۱۶:۳۰

جمعه ۱۵ آبان

* سپاهان - ملوان؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* آلومینیوم - مس شهربابک؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* پرسپولیس - فجرسپاسی؛ ساعت: ۱۶:۳۰

* چادرملو - فولاد؛ ساعت: ۱۷:۳۰

شنبه ۱۶ آبان

* پیکان - نساجی؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* تراکتور - خیبر؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* استقلال خوزستان - استقلال؛ ساعت: ۱۶:۳۰

یکشنبه ۱۷ آبان

* گل گهر - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۶:۱۵