به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» که همزمان با ایام فاطمیه از ۶ آبان‌ در بوستان ولایت تهران روی صحنه رفته است، در نخستین هفته اجرا با استقبال مخاطبان روبه‌رو و میزبان ۲۰ هزار نفر از شهروندان و علاقه‌مندان به خاندان اهل‌بیت (ع) شد. تمامی سانس‌های این اثر تا پایان هفته نیز به ظرفیت کامل رسید.

این اثر نمایشی با روایت سلمان فارسی، به بازخوانی ابعاد مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد و تلاش دارد روایتی نمایشی از وقایع و حوادث منتهی به شهادت بانوی ۲ عالم ارائه کند.

سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» به کارگردانی سعید اسماعیلی و تهیه‌کنندگی علیرضا کوهفر و سیدحنیف خیرالامور، به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج و با تولید مؤسسه مهنا، هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در بوستان ولایت تهران اجرا می‌شود.