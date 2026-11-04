به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مرحله انتخاب آثار جشنواره عکس «نگاهی به زندگی در روزگار جنگ» اعلام شد و ۵۰ اثر برای حضور در نمایشگاه‌های این رویداد در پاریس انتخاب شدند.

همزمان با بزرگداشت دویستمین سال اختراع عکاسی، این جشنواره به همت مرکز ایران و فرانسه و مؤسسه موج نو، پاییز ۲۰۲۶ در پاریس برگزار می‌شود. دبیری هنری جشنواره بر عهده محمدرضا کیوانفر کارگردان و مدرس سینما و عکاسی و دبیری اجرایی آن بر عهده سید وحید یعقوبی است.

این رویداد با هدف ثبت و بازنمایی تجربه انسانی و اجتماعی زندگی در روزگار جنگ شکل گرفته و فراخوان آن با تمرکز بر زندگی روزمره، روابط انسانی، شهر و فضای عمومی، میراث تاریخی و فرهنگی، آثار و نشانه‌های جنگ، همبستگی اجتماعی، تداوم زندگی، بازسازی و امید به آینده، به‌طور گسترده در ایران منتشر شد.

در مجموع ۱۱۸ عکاس در این دوره شرکت کردند. پس از بررسی و داوری آثار، هیئت داوران متشکل از میشل ستبون، مهرداد اسکویی، گیوم دو سارد، مریم رحمانیان و بکتاش حسینی‌منش، ۵۰ عکس را برای حضور در بخش نمایشگاهی انتخاب کردند.

آثار منتخب در قالب ۲ نمایشگاه در پاریس، طی ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۶، به نمایش گذاشته خواهند شد.

این مجموعه حاصل نگاه‌های متفاوت عکاسان ایرانی به تجربه زیسته جامعه در شرایط جنگ است؛ تصاویری که در کنار نشانه‌های بحران و دگرگونی، به زندگی عادی، روابط انسانی، حافظه و تداوم زندگی نیز می‌پردازند.

فهرست عکاسان و آثار راه‌یافته عبارتند از احمد سلطانی، احمد معینی جم، الناز رضاسلطانی، امیرحسین خرگوئی، امین رحمانی، احمد تاجی، بهنام صدیقی، جابر غلامی، حسن قائدی، حسین اسماعیلی، علی نجات بخش اصفهانی، علی هاشمی، ماجده شیردل، محمد آهنگر، مرتضی حسین آخوندی، وحید بیات، محمدرضا فربود قصرالدشتی، علیرضا گودرزی، علیرضا سالاری، امیر خلوصی، حسین خسروی، سیدجواد میرحسینی، مجید حجتی، مریم آل مومن دهکردی، محسن هیئتیان، راحیل موسوی، سجاد وثاق، زهراسادات راد، امیرحسین یوسفی کیساری، جمشید فرجوند فردا، سیدشهاب الدین واجدی، فاطمه رضازاده و شورش مباشری.

انتخاب آثار راه‌ یافته به نمایشگاه مستقل از تعیین رتبه‌های نهایی جشنواره است. برگزیدگان رتبه‌های اول، دوم و سوم جشنواره پس از مرحله نهایی داوری، طی اطلاعیه‌ای جداگانه در روزهای آینده معرفی خواهند شد.