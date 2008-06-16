  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

تشدید جنگ لفظی میان افغانستان و پاکستان

تشدید جنگ لفظی میان افغانستان و پاکستان

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در سخنانی به شدت از سخنان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر امکان حمله به مناطق مرزی پاکستان،انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"محمد صادق" در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : اسلام آباد بارها به طور واضح تاکید کرده که نیروهای مرزی پاکستان علیه تروریسم مبارزه می ‌کنند. ما اخبار جدیدی از حامد کرزای می ‌شنویم، اما نمی‌ دانیم مصادیق این اظهارات چه کسانی و کدام کشورها هستند.

سخنگوی وزیر امور خارجه پاکستان افزود : اسلام آباد بارها تاکید کرده که در مرزطولانی دو کشور، نیروهای شبه نظامی پاکستان ، ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف حضور دارند که هرکدام فعالیتهای تعریف شده خود را انجام می‌ دهند و تداخلی هم وجود ندارد. آنچه مسلم است همه این نیروها بر اساس شرح وظایف خود، با تروریسم مبارزه می ‌کنند. اظهارات کرزای به طور جدی به فرایند و راهبرد جنگ علیه تروریسم در مرزهای پاکستان و افغانستان لطمه وارد خواهد کرد.

در همین رابطه روز گذشته نیز، "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری افغانستان درباره حق کابل در حمله به مخفیگاه طالبان در پاکستان، تاکید کرد که اسلام آباد هرگز اجازه ورود نیروهای افغان به خاک خود را نخواهد داد. 

 

کد مطلب 700033

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها