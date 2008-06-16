تشدید جنگ لفظی میان افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"محمد صادق" در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : اسلام آباد بارها به طور واضح تاکید کرده که نیروهای مرزی پاکستان علیه تروریسم مبارزه می ‌کنند. ما اخبار جدیدی از حامد کرزای می ‌شنویم، اما نمی‌ دانیم مصادیق این اظهارات چه کسانی و کدام کشورها هستند.

سخنگوی وزیر امور خارجه پاکستان افزود : اسلام آباد بارها تاکید کرده که در مرزطولانی دو کشور، نیروهای شبه نظامی پاکستان ، ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف حضور دارند که هرکدام فعالیتهای تعریف شده خود را انجام می‌ دهند و تداخلی هم وجود ندارد. آنچه مسلم است همه این نیروها بر اساس شرح وظایف خود، با تروریسم مبارزه می ‌کنند. اظهارات کرزای به طور جدی به فرایند و راهبرد جنگ علیه تروریسم در مرزهای پاکستان و افغانستان لطمه وارد خواهد کرد.

در همین رابطه روز گذشته نیز، "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری افغانستان درباره حق کابل در حمله به مخفیگاه طالبان در پاکستان، تاکید کرد که اسلام آباد هرگز اجازه ورود نیروهای افغان به خاک خود را نخواهد داد.