به گزارش خبرنگار مهر، سند تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده از اراضی مسیر راه‌آهن رشت - آستارا به طرف روس، با هدف تکمیل مطالعات و انجام نقشه‌برداری مسیر، امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) به امضای هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و یوری کوزمین، مدیرعامل شرکت روسی رسید.

عملیات تثبیت ۶۰ کیلومتر از مسیر راه‌آهن رشت - آستارا انجام شد

عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت - آستارا اظهار کرد: امروز در راستای مذاکرات انجام‌شده با طرف روس، دو سند به امضا رسید که یکی از آن‌ها مربوط به تمدید الحاقیه توافق‌شده در اسفند ۱۴۰۳ و دیگری مربوط به تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده از اراضی تملک‌شده مسیر این پروژه ریلی به طرف روس بود.

وی افزود: الحاقیه‌ای که در اسفند ۱۴۰۳ به امضا رسیده بود، مربوط به تکمیل مطالعات و انجام اقدامات مرتبط با مطالعات ژئوتکنیک، نقشه‌برداری و زمین‌شناسی توسط طرف روس بود. این اقدامات در حال انجام است، اما مدت اعتبار الحاقیه به پایان رسیده بود که امروز تمدید آن تا سال آینده به امضا رسید.

خطیبی بیان کرد: سند دوم مربوط به تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده از اراضی تملک‌شده راه‌آهن رشت - آستارا بود. این اراضی از اوایل خرداد آماده تحویل شده بود، اما شرایط لازم برای امضای سند تا به امروز فراهم نشده بود. با توجه به اینکه تملک اراضی در کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری انجام شده است، امروز نیز در ادامه واگذاری ۱۲۵ کیلومتر از مسیر به طرف روس در بهمن ۱۴۰۴، مجوز دسترسی به ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده صادر شد و این بخش به‌صورت رسمی در اختیار طرف روس قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تحویل این بخش، امکان دسترسی طرف روس به کل مسیر برای تکمیل مطالعات فراهم شده است. پیش از این، مطالعات در محدوده ۱۲۵ کیلومتر انجام می‌شد و اکنون ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده نیز به این محدوده اضافه شده است تا شرایط لازم برای تکمیل مطالعات در سراسر مسیر فراهم شود.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: امروز به‌صورت رسمی کل مسیر پروژه راه‌آهن رشت - آستارا به طرف روس تحویل شد.

وی درباره اقدامات اجرایی انجام‌شده در این پروژه ریلی نیز اظهار کرد: اقداماتی که تاکنون انجام داده‌ایم، شامل تکمیل فرآیند تملک املاک، پرداخت مطالبات مالکان و تثبیت مسیر است. عملیات تثبیت مسیر نیز شامل ماسه‌ریزی در محدوده اراضی تملک‌شده می‌شود که تاکنون حدود ۶۰ کیلومتر از مسیر تحت این عملیات قرار گرفته است.

خطیبی در پایان خاطرنشان کرد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء مسئولیت اجرای عملیات تثبیت مسیر را بر عهده دارد و این اقدامات در عمل بخشی از فرآیند احداث پروژه و عملیات زیرسازی راه‌آهن رشت - آستارا محسوب می‌شود.