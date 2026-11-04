به گزارش خبرگزاری مهر، علی تقی‌زاده گفت: سرطان ریه همچنان یکی از مهم‌ترین علل مرگ ناشی از سرطان در جهان است، بیماری‌ که اگرچه با عوامل خطر متعددی ارتباط دارد، اما بخش قابل‌توجهی از خطر ابتلا به آن با اقدامات پیشگیرانه و سیاست‌گذاری‌های مؤثر سلامت قابل کاهش است.

وی با اشاره به نقش شناخته‌ شده آلودگی هوا در افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه، افزود: آلودگی هوا تنها یک معضل زیست‌محیطی نیست، بلکه مسئله‌ای جدی در حوزه سلامت عمومی است. مواجهه طولانی‌مدت با آلاینده‌های هوا، به‌ویژه ذرات معلق ریز و آلاینده‌های سرطان‌زا، می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش دهد. بنابراین، مقابله با آلودگی هوا باید بخشی از برنامه‌های پیشگیری از سرطان در کشور باشد.

دبیر انجمن رادیوانکولوژی ایران تأکید کرد: مصرف دخانیات همچنان مهم‌ترین عامل خطر قابل پیشگیری سرطان ریه است، بااین‌حال، ابتلا به این بیماری منحصر به افراد سیگاری نیست و افراد غیرسیگاری نیز ممکن است در اثر عواملی مانند آلودگی هوا، مواجهه شغلی با مواد سرطان‌زا و سایر عوامل خطر به سرطان ریه مبتلا شوند.

وی در ادامه، افزایش آگاهی عمومی، کنترل مصرف دخانیات، کاهش مواجهه با آلاینده‌های محیطی و شغلی، اجرای سیاست‌های مؤثر برای بهبود کیفیت هوا و شناسایی افراد واجد شرایط برای غربالگری را از محورهای مهم مبارزه با سرطان ریه دانست و خاطرنشان کرد: تشخیص زودهنگام می‌تواند در بهبود پیامدهای درمانی نقش مهمی داشته باشد. افراد پرخطر باید با نظر پزشک از نظر ضرورت انجام غربالگری با سی‌تی‌اسکن کم‌دوز ارزیابی شوند، زیرا غربالگری برای همه افراد جامعه توصیه نمی‌شود.

تقی زاده گفت: پیام انجمن انجمن رادیوانکولوژی ایران در ماه آگاهی‌بخشی سرطان ریه روشن است، پیشگیری را جدی بگیریم، کیفیت هوا را مطالبه کنیم و نسبت به علائم هشدار دهنده بی‌تفاوت نباشیم. سلامت ریه‌ها تنها مسئولیت فردی نیست، بلکه به محیط سالم، سیاست‌های عمومی مؤثر و مشارکت همه بخش‌های جامعه نیاز دارد.

وی، شعار انجمن کلینیکال انکولوژی ایران را، «آگاهی امروز، پیشگیری فردا، زندگی سالم‌تر برای همه» عنوان کرد.