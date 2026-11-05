به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان خاتون بم روز چهارشنبه ۱۳ آبان در دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا مقابل ناگوهیانگ کره‌شمالی به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر یک شکست خورد. مسابقه‌ای که علاوه بر برتری فنی حریف با اشتباهات فردی و دو گل‌به‌خودی بازیکنان خاتون همراه بود تا کابوس خودزنی برای نماینده ایران در این رقابت‌ها ادامه پیدا کند.

شاگردان مرضیه جعفری در شرایطی دومین مسابقه خود را با نتیجه ۶ بر یک مقابل ناگوهیانگ کره‌شمالی واگذار کردند که اشتباهات فردی و گل‌های به‌خودی نقش مهمی در سنگین‌تر شدن شکست آن‌ها داشت. خاتون که در نخستین مسابقه خود نیز با نتیجه ۴ بر یک برابر توکیو وردی ژاپن شکست خورده بود حالا در دو مسابقه متوالی شاهد باز شدن دروازه‌اش روی اشتباهات بازیکنان خودی بوده است.

در دیدار نخست نماینده ایران در شرایطی مقابل حریف ژاپنی تن به شکست داد که یکی از گل‌های دریافتی خاتون با اشتباه مدافعان این تیم و در قالب گل‌به‌خودی به ثمر رسید. این اتفاق در مسابقه دوم برابر ناگوهیانگ نیز تکرار شد تا کابوس گل‌های خودی برای خاتون به یک نگرانی جدی تبدیل شود.

در مسابقه برابر نماینده کره‌شمالی ابتدا در دقیقه ۳۷ و روی ارسال کرنر بازیکنان ناگوهیانگ خروج اشتباه رها یزدانی از دروازه شرایط را برای گل دوم حریف فراهم کرد. در ادامه نیز روژین تمریان با یک تکل ناموفق نتوانست مانع رسیدن توپ به دروازه شود تا دومین گل ناگوهیانگ به ثبت برسد.

اما اتفاق تلخ‌تر برای خاتون در دقیقه ۸۸ رقم خورد جایی که روی توپ ارسالی بازیکنان کره‌شمالی توپ پس از برخورد به پای مونا حمودی وارد دروازه نماینده ایران شد تا دومین گل‌به‌خودی بازیکنان خاتون در این مسابقه و گل ششم ناگوهیانگ به ثبت برسد.

البته مشکل خاتون فقط به گل‌های به‌خودی محدود نمی‌شود. دریافت ۱۰ گل در دو مسابقه ضعف‌های دفاعی این تیم را بیش از گذشته نمایان کرده است. اشتباهات در پوشش بازیکنان حریف، ضعف در دفع توپ‌های ارسالی و ناهماهنگی در خط دفاعی از جمله مسائلی است که در دو دیدار اخیر به چشم آمده است.

حالا خاتون در آستانه آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل آیوادی میانمار قرار دارد و برای پایان دادن به این روند تلخ علاوه بر نیاز به کسب نتیجه مطلوب باید فکری جدی برای برطرف کردن اشتباهات دفاعی و جلوگیری از تکرار سناریوی گل‌های خودی داشته باشد. بدون تردید ادامه چنین اشتباهاتی می‌تواند کار نماینده ایران را در آخرین فرصت حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا دشوارتر کند.