به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی فجر پنج در بخش داشلی‌برون گنبدکاووس، با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، جلوه‌ای از استکبارستیزی و نشان‌دهنده عزم ملت ایران برای ساختن کشور در شرایط تهدید و فشار دشمن است.

وی افزود: امروز در حالی که دشمنان و به‌ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به تهدیدهای خود علیه ایران ادامه می‌دهند، کشور با اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها مسیر پیشرفت را دنبال می‌کند و این اقدامات نه‌تنها در تعارض با آرمان‌های انقلاب نیست، بلکه تقویت‌کننده پیام راهپیمایی ۱۳ آبان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح آبرسانی در منطقه داشلی‌برون اظهار کرد: این پروژه برای جمعیتی حدود هفت هزار نفر پیش‌بینی شده است، اما با توجه به شناختی که از منطقه دارم، بخشی از جمعیت به دلیل کمبود امکانات و مشکلات تأمین آب به شهر گنبدکاووس مهاجرت کرده‌اند و تأمین آب پایدار می‌تواند زمینه بازگشت بخشی از این جمعیت را فراهم کند.

حمیدی با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد در زیرساخت‌های مناطق مرزی باید با نگاه توسعه‌ای و بلندمدت انجام شود، گفت: اگرچه ممکن است هزینه اجرای چنین پروژه‌هایی از منظر محاسبات اقتصادی بالا به نظر برسد، اما از منظر اجتماعی، امنیتی و ارزش‌های انسانی، خدمت به مردم این مناطق ضرورتی انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، پذیرفتنی نیست که مردم برخی روستاهای مرزی همچنان برای تأمین آب مورد نیاز خود به تانکر وابسته باشند. مردم این مناطق شایسته برخورداری از امکانات و خدمات پایدار هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به نقش آب در جلوگیری از مهاجرت روستاییان اظهار کرد: کمبود آب یکی از مهم‌ترین عوامل خالی شدن برخی روستاهای نوار مرزی از جمعیت است و نمونه آن را می‌توان در روستاها مشاهده کرد که بخشی از ساکنان به دلیل مشکلات آبی مهاجرت کرده‌اند.

حمیدی با بیان اینکه مردم، مرزبانان اصلی کشور هستند، افزود: حضور و ماندگاری مرزنشینان در مناطق مرزی، نقش مهمی در پایداری امنیت دارد و تأمین زیرساخت‌های اساسی از جمله آب شرب می‌تواند به تثبیت جمعیت و تقویت امنیت مرزها کمک کند.

وی در ادامه خواستار بازنگری در سرانه آب پیش‌بینی‌شده برای روستاهای نوار مرزی شد و گفت: سرانه آب این مناطق نباید مشابه روستاهای اطراف شهرهایی مانند گنبدکاووس و آزادشهر در نظر گرفته شود؛ چراکه آب در این مناطق علاوه بر مصارف انسانی، برای نگهداری دام نیز مورد نیاز است.

معاون استاندار گلستان تأکید کرد: برای تحقق ماندگاری جمعیت در روستاهای مرزی، باید سرانه آب متناسب با شرایط معیشتی و نیازهای واقعی ساکنان، دست‌کم دو برابر برخی روستاهای اطراف شهرها در نظر گرفته شود.

حمیدی با اشاره به اینکه مردم باید در مصرف آب شرب صرفه‌جویی کنند و گفت: آبی که با هزینه و دشواری برای آشامیدن و مصارف ضروری مردم تأمین می‌شود، نباید برای آبیاری باغچه و درختان مورد استفاده قرار گیرد و رعایت این موضوع یک ضرورت جدی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تکمیل زنجیره طرح‌های تأمین آب شرق استان تأکید کرد و افزود: طرح‌های آبرسانی فجر یک تا چهار در بخش‌هایی از استان اجرا شده و طرح فجر پنج نیز آغاز شده است، اما اثربخشی کامل این اقدامات در مناطق مرزی زمانی محقق می‌شود که سایر زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب نیز به سرانجام برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت تکمیل سد نرماب و تأسیسات وابسته به آن خاطرنشان کرد: تکمیل تصفیه‌خانه، مخازن ذخیره و خطوط انتقال آب از ضرورت‌های تأمین آب پایدار شرق استان است و باید این پروژه‌ها به‌صورت یک زنجیره کامل دنبال شوند.

حمیدی با اشاره به افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی و مشکلات تأمین آب در فصل تابستان اظهار کرد: برداشت از منابع زیرزمینی و افزایش عمق چاه‌ها نمی‌تواند راهکار دائمی تأمین آب باشد؛ به‌ویژه اینکه محدودیت‌های برق نیز بر پایداری تأمین آب تأثیر می‌گذارد.

وی تأکید کرد: نگاه به پروژه‌های آبرسانی شرق گلستان باید نگاهی جامع و توسعه‌محور باشد تا با تکمیل زیرساخت‌ها، آب پایدار برای مردم این منطقه تأمین شود و زمینه ماندگاری جمعیت در نوار مرزی فراهم شود.